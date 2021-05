Attacken på VSK Bandy: ”Sign-on bonusen är att Carlsson plockar in dem i VM-truppen”

Det är inte första gången frågan lyfts, och säkerligen inte den sista. Den om att landslagets förbundskapten till vardags även är klubblagstränare. Tidigare var det Svenne Olsson, numera VSK Bandys Michael Carlsson.

Det är ett upplägg som retar Rättviks sportchef Dan Hjelm. Tidigare i veckan gav han sin syn på vad han anser vara orättvisa ekonomiska spelregler på transfermarknaden. Men han ser även en annan aspekt till att hans klubb har haft det svårt med värvningar under silly season.

– Om jag säger så här, vissa lag har det lite lättare att värva än andra. VSK har värvat in tre eller fyra spelare som är på väg in i landslaget. De betalar inte högst löner men vad tror du sign-on bonusen är? Jo, sign-on bonusen är att Micke Carlsson plockar in dem i VM-truppen. Det är inte lika lätt för oss andra att värva då, säger Dan Hjelm.

Det är hårda ord?

– Ja, det kanske det är och jag lär väl få skit för det här. Men VSK går ut med att de har skulder men landar ändå de allra mest lovande spelarna. Det säger väl något ändå?

Dan Hjelm är dock snabb med att påpeka att han inte är ute efter Michael Carlsson. Snarare säger han sig vilja lyfta vad han anser vara ett illa fungerande upplägg från förbundshåll.

– Det här är ingenting mot Micke Carlsson, utan mot svenska bandyförbundet som har satt förbundskaptenen i den här sitsen. I mina ögon ska inte svensk elitbandy sätta sig i den situationen, man kan inte lasta Micke för det här, det är förbundets fel.

Det är nästan så att det krävs mer som västeråsspelare för att bli uttagen. Micke, och nu även Johan Sixtensson, sköter det här på ett väldigt snyggt sätt.

Förbundskapten Michael Carlsson skrattar till när han får höra orden från Dan Hjelm.

– Ja, jag vet inte vad jag säga. Det gäller såklart att särskilja på rollerna. Danne är frispråkig så han vill väl säkert få igång något. Men tyvärr för honom, det stämmer verkligen inte. Alltså, jag håller på med landslaget för att vinna och driva verksamheten framåt, säger Carlsson.

Är det ett bra upplägg, att vara både klubblagstränare och förbundskapten?

– Jag har svarat på den frågan många gånger. Det optimala hade självklart varit att ha en heltidsförbundskapten, där har Danne rätt. Men nu har vi valt det här upplägget och det har funkat bra.

Finns det där i ditt bakhuvud någon gång, att om jag tar ut den här VSK-spelaren så kan det komma att ifrågasättas?

– Nej, jag är så objektiv som möjligt. Det är ju därför det är skönt att ha Sixtensson (Johan, assisterande förbundskapten) att bolla med också, även om han också är klubblagstränare. Vi försöker se det på flera olika sätt, på spelare och hur de fungerar. Men rent generellt kan jag säga att vi har väldigt många bra spelare i Sverige, så det är oerhört tajt på vissa positioner.

Michael Carlsson försvaras även av bandyförbundets generalsekreterare Pär Gustafsson, som tidigare var assisterande förbundskapten till just Carlsson.

– I en drömvärld skulle vi ha en helt fristående förbundskapten som jobbar på heltid. Men det finns inte ekonomiska resurser för att ha det. Så jag förstår själva frågan som Danne lyfter och den kritik som kommer, säger Pär Gustafsson och fortsätter snabbt:

– Med det sagt vill jag säga att det här snacket om att Micke skulle favorisera VSK-spelare, eller värva med löfte om en landslagsplats, det kan jag avfärda med styrka. Jag har själv jobbat med Micke som assisterande och jag vet hans resonemang kring att ta ut sina egna spelare. Det är nästan så att det krävs mer som västeråsspelare för att bli uttagen. Micke, och nu även Johan Sixtensson, sköter det här på ett väldigt snyggt sätt. Vi från förbundet ser ingen jävsituation överhuvudtaget.

Skulle det, i framtiden, kunna bli en heltidsanställd förbundskapten igen?

– I framtiden hoppas vi såklart kunna gå ditåt, att vi har förutsättningarna att ha en heltidsanställd förbundskapten. Det är ju en vision vi har men i dagsläget är vi inte där.

