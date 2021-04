"Av marimban fick jag mitt lystmäte" – Birgit Ahlberg-Hyse om Sinfoniettans möte med världsartisten Colin Currie

Colin Currie har studerat musik sedan småbarnsåren och slagverk fanns tidigt med i bilden vid sidan av pianostudierna. Vid 44 års ålder är han nu en av världens mest ansedda slagverkare, inom både klassisk och nutida musik, och har fått flera fina utmärkelser. I torsdags kväll gjorde han sitt första, men förhoppningsvis inte sista, besök i Västerås konserthus.

Där var han, tillsammans med Sinfoniettans stråkar och dirigenten Simon Crawford-Phillips, och han briljerade i ”Now you hear me, now you don't – konsert för marimba och stråkar” av Kurt Schwertsik (1935-).

Titeln anspelar på att marimban och stråkarna turas om att spela den bärande stämman och det blev sannerligen de stora kontrasternas verk. Stråkarnas och soloinstrumentets olikheter i karaktär gav inte bara helt nya musikaliska upplevelser, även med många genremässiga variationer, utan visade också Schwertsiks lekfulla sinne.

Av marimban fick jag mitt lystmäte. Jag älskar den ”vattniga”, smidiga tonen och den sobra men distinkta klangen. Marimbaverket var självklart kvällens clou men konserten innehöll två andra beaktansvärda nummer. Den inleddes med balettsviten ”Pulcinella” av Igor Stravinsky (1882-1971), ett slitstarkt verk som är lika fascinerande varje gång.

Berättelsen om suputen Pulcinella är full av musikaliska upptåg, många med en behaglig smak av barock.

Fint att genomgående få uppleva blåsarna så tydligt. Det blev en frisk och frodig scenmusik där Simon Crawford-Phillips drog upp ett farligt men härligt tempo.

Slutnumret bestod av ”Symfoni nr 5 h-moll” av Johann Wenzel Kalliwoda (1801-66), som var född och utbildad i Prag men som tillbringade nästan hela sitt verksamma liv i Tyskland. I drygt 40 år var han kapellmästare vid hovet Fürstenberg, en tjänst som innefattade löpande kompositioner för både hovet och kyrkan. Kalliwoda lämnade efter sig en rad verk, däribland sju symfonier.I hans femte symfoni visade sig tre av fyra satser vara så intensiva, ja rent av så furiösa att de gav tydliga Beethoven-associationer. De var för jämntjockt spelade i mitt tycke, men en sats, allegrettot, blev en välgörande kontrast, behaglig i både styrka och tempo.

Kvällen var spännande och livfull men visst är det svårt att vänja sig vid skärmtittandet som inte kan förmedla ett uns av atmosfär. En fördel är ändå, som jag har påpekat förut, kamerans vandrande i orkestern. En eloge till filmarna Per Andersson och Dennis Ulander. Denna kväll var det särskilt fint att få närbilder på Colin Curries virtuosa hantering av marimban. Att se klubbornas osannolika fart över instrumentet förhöjde den klangliga upplevelsen.

Birgit Ahlberg-Hyse

Musik

Västerås Sinfonietta

Dirigent: Simon Crawford-Phillips

Konsertmästare: Ylva Larsdotter, Daniel Frankel

Solist: Colin Currie, slagverk.

Streamad konsert för abonnenterna

från Västerås konserthus i torsdags