Även solen har sina fläckar – den antimoderne modernisten Ivan Aguéli 

Kanske har vi för lättvindigt köpt den svenske författaren och sufin Torbjörn Säfves varma bild av Ivan Aguéli? På senare år har Salakonstnären skildrats (också av undertecknad) som en föregångare och visionär för ett mångkulturellt och mer tolerant samhälle. Hans mer problematiska antimoderna och antiliberala hållning har fallit i skuggan av det varma ljuset i hans modernistiska måleri.

Den brittiske historikern Mark J. Sedgwick är professor i arabiska och islamiska studier vid universitetet i danska Århus och har forskat om västerländsk esoterism, islam och muslimsk mystik samt islamistisk terrorism. Nyligen besökte han Agúelimuseet i Sala och höll där en föreläsning om sin kommande bok som lyfter fram en problematisk och mörk sida av Aguélis tänkande, men som också ger honom en tämligen central och något oväntad position för hela världens politiska och religiösa utveckling fram till våra dagar.

Sedgwick befann sig i början av 1990-talet i Kairo och studerade där arabiska och sufismen, den muslimska mystiska traditionen. Här råkade han på spåren efter den svenske konstnären och religionsfilosofen Aguéli, som likt han själv omkring hundra år tidigare levt i den egyptiska huvudstaden och på samma vis lärt sig arabiska och umgåtts med sufier.

Aguéli var en av de första européer som fick möjlighet att studera arabiska och islamisk filosofi vid det anrika al-Azhar-universitet i staden och invigdes också i sufiordern Shadhiliyya som sedan sent 1100-tal följer traditionen från den medeltide andalusiske diktaren och filosofen Ibn Arabi, den centrala gestalten inom muslimsk mystik. Ibn Arabi fick stor betydelse för Aguélis tänkande om både konst och religion, men Sedgwick framhåller att Aguélis tolkning av Ibn Arabi är tydligt präglad av hans svenska bakgrund.

Aguéli föddes i Sala 1869 och döptes till Johan Gustaf Agelii. Som grubblande människa kom han tidigt i kontakt med den svenske kristne 1700-talsmystikern Emanuel Swedenborgs verk, de lästes av hans mor Anna Stina Nyberg, som han stod mycket nära.

Swedenborg hävdade att han var en sann uttolkare av kristendomen och att han kunde finna det dolda och riktiga budskapet i det bibliska texterna. Denna sanning hade fördunklats av kyrkan och teologin under århundradenas gång. Mycket förenklat påstår Swedenborg att Bibeln i själva verket beskriver en process där människan förvandlas från att vara en kroppslig varelse till att bli ren ande. Skapelseberättelsen skildrar därmed inte bara ytligt sett världens och människans tillkomst och syndafallet, utan har en djupare innebörd om människans pånyttfödelse och väg att genom Kristus till slut helt befrias från “materiens bojor”.

Swedenborg var djupt influerad av nyplatonismen, en antik tankeriktning som fick ett bestående uppsving i Europa i och med renässansens återupptäckt av det förflutna. I dag, påpekar Sedgwick, har vi återvänt till att förstå den grekiske filosofen Platon i sin egen rätt, men då uppfattades just nyplatonismen som en självklar förfining av hans tänkande.

Platon var verksam i Aten på 400- och 300-talet före Kristus. Den bärande grunden i hans tänkande är uppdelningen av tillvaron i två verkligheter, en evig idévärld som består av tankar, begrepp och sanningar och en flyktig och tillfällig fenomenvärld som bara är en förvrängd skugga av dess högre stående motsats. Enligt Platon är det människans uppgift att genom sitt förnuft söka sig till idévärlden och ta del av den evigt sanna kunskap som den utgör. Vi känner igen rörelsen från det temporära kroppsliga till det evigt andliga hos Swedenborg.

Nyplatonismen tog form först ett halvt årtusende senare i egyptiska Alexandria. Här var den grekiske filosofen Ammonios Sakkas verksam. Bland forskarna är hans bakgrund omtvistad, vissa hävdar att han var av indiskt ursprung som ättling till de greker som befann sig där sedan Alexander den stores erövringar. Ett skäl till det är att Sakkas tänkande påminner starkt om de uråldriga hinduistiska Vedaskrifterna, samtidigt letade sig de influenserna säkerligen ändå till väst under hellenismen och i den grekiska kulturen och mytologin finner vi gemensamt indoeuropeiskt ursprung som också känns igen i den hinduistiska världsuppfattningen.

Sakkas lär har hävdat att Platons och dennes lärjunge Aristoteles tänkandet (som utgör en egen riktning inom filosofin) i själva verket var förenade, men hans teori utvecklades av hans student Plotinos till det som kallas nyplatonism.

Likt Platon skiljer Plotinos den själsliga och kroppsliga verkligheten åt, men de är inte helt separerade utan har en relation till varandra genom en hierarki där det rent andliga är det högsta och ursprungliga och det rent materiella är det lägsta och livlösa. Allting utstrålas ur den oändlige Gud (även Platon identifierar den högsta och ursprungliga idén som Gud), mellan denne och den materiella världen finns själen (alla samlade själar) som uppfattar materien just i form av fenomen.

Själar som befinner sig långt från Gud eller glömt bort sitt gudomliga ursprung blir till blott till kroppar och förlorar förnuftet, de blir som djur, vilka befinner sig i ett förnuftslöst tillstånd. Människans uppgift är att i enlighet med sitt förnuft leva mot Gud, sitt ursprung, men när hon riktar sitt intresse mot världen, en skenverklighet, förlorar hon sig själv i ett andligt mörker, ett slags syndafall. Människan återförenas med sitt himmelska ursprung genom en mystisk förening som hon uppnår genom att leva dygdigt, kärleksfullt och förnuftigt. På så vis upphör hon att vara låst i sin egen begränsade verklighetsuppfattning och uppgår i en efterlängtad vila i det eviga.

Plotinos och nyplatonismens likheter med kristendomen är betydande, kyrkofäder som Augustinus och kristna mystiker som Dionysios Areopagita tolkar läran om treenigheten och människans relation till Gud och Skapelsen på ett vis som starkt påminner om det nyplatonska. Deras ömsesidiga påverkan av varandra i den hellenistiska kultursfären är inte helt lätt att klarlägga, exempelvis var Sakkas förmodligen från en kristen familj. Det är också möjligt att nyplatonisterna tog intryck av de judar som då levde i Alexandria, något som tyder på det är exempelvis att andra platonska eller nyplatonska tänkare hänvisar direkt till berättelser och begrepp ur Gamla testamentet, Torah, i sina skrifter.

Plotinos tänkande blir så småningom också viktigt för den muslimska filosofin och teologin och därmed Ibn Arabi och sufismen (vi återkommer till det). Under renässansen återupptäcktes, som nämnt, nyplatonismen av européer och har sedan dess fortsatt att influera västerländsk kultur. Plotinos har varit viktig för senare tänkare som Gottfried Wilhelm von Leibniz, Carl Gustaf Jung, Edmund Husserl och Jacques Derrida. Under romantiken var nyplatonismen är en stor inspirationskälla för litteratur, konst och musik, diktare som svensken Erik Johan Stagnelius är nyplatonsk i sina föreställningar och vi återfinner också starka drag av Plotinos tänkare hos senare kristna författare som britten C. S. Lewis. Intressant nog har också nyplatonismen haft en betydelse för vetenskapen, de så kallade Cambridgeplatonisterna utgick från Plotinos tankar för att försöka lösa fysikens problem och skapade redan på 1600-talet grunderna för Albert Einsteins relativitetsteori (även Leibnitz föregår den i sitt nyplatonskt influerade tänkande).

Men framför allt så finner vi det nyplatonska tankegodset i så gott som all modern mystik och tankeriktningen tog också form under en tid i antiken då mysteriereligionerna var utbredda. Det som kännetecknade religiösa rörelser som exempelvis mithraismen (den främsta och starkaste konkurrenten till kristendomen i romarriket) var att kulterna hade en yttre fasad mot världen, men att deras anhängare blev invigda i mysterier som rymde “sanningen”.

Den irländske upplysningsfilosofen John Toland myntade i början av 1700-talet begreppet “esoterism” som beskriver fenomenet med att en religiös tradition har ett yttre bestående av riter, symboler, regler och texter och ett hemligt inre liv, en dold sanning endast för de invigda. I synnerhet finner vi detta i heliga skrifter som Bibeln, dess ord har en yttre uppenbar betydelse när vi läser dem, men vi förstås bara deras innersta innebörd om vi kan uttolka den. Toland skiljer här mellan det yttre “exterio”, som han identifierar som “lagen”, och “eso”, det inre, som är “sanningen”.

Vi känner igen det hos Swedenborg, kristendomen har en yttre form som alla känner, men han säger sig kunna tyda och förmedla dess egentliga sanning. Aguéli sökte sig också till den Swedenborgiska kyrkan innan hans måleri förde honom vidare till Paris och han också tog det namn han nu är känd under.

I Frankrike kom Aguéli i kontakt med teosofin (ungefär “gudomlig vishet”, från grekiskans “theos”, “Gud,” och “sofia”, “vishet”) en synnerligen esoterisk rörelse som fått stor inflytande på västvärldens andliga liv under 1900- och så långt på 2000-talet, inte minst genom dess relation till det vi kallar “new age” eller “nyandlighet”. Teosofernas strävan är att skapa ett universellt broderskap för mänskligheten där vi kan leva i harmoni oavsett våra olika bakgrunder, religioner, kulturer och samhällsordningar, att bilda sig om och studera forntida och moderna religioner, filosofier och vetenskaper samt att utforska den andliga sidan av verkligheten.

Den centrala gestalten inom teosofin är den ryska adelsdamen, filosofen och mediet Helena Blavatsky. Hon föddes i dåvarande Jekaterinoslav i Ukraina 1831 och hävdade själv att hon reste runt och studerade hos olika andliga vishetslärare runt om i världen, i synnerhet i Indien, men det är ovisst om det verkligen var fallet. Blavatsky var under en tid involverad i den spiritistiska rörelsen, men studerade bland annat också nyplatonism, hinduism och buddhism.

Hon uppfattade sig själv som en messiansk figur, men hennes lära är ockult och antikristen och Blavatsky hävdade att teosofin var en uråldrig vishetsreligion som tidigare uppenbarats sig i exempelvis Platons tänkande, den indiska filosofin och framför allt hermetismen, en antik egyptisk lära som hävdar att allting som finns utgår från en enda gemensam punkt och sedan diversifieras i lägre nivåer (vi känner igen det från Plotinos). Hon var panteist och uppfattade att allting var besjälat med ett gudomligt ursprung, en grundläggande princip för hela tillvaron (nyplatonism). Enligt henne hade kristendomen undertryckt denna ursprungliga och sanna lära, men att den fortfarande fanns att finna inom den indiska och afrikanska traditionen. Motsägelsefullt nog höll Blavatsky Rysk-ortodoxa kyrkan högt och tycks har uppfattat också den som sanningsbärare, här finner vi ett starkt esoteriskt drag, i Tolands mening, hos henne.

I Frankrike gjorde sig Aguéli snart omöjlig, inte bara intresserade han sig för det religiösa nytänkandet, utan också extrem politisk radikalism. Han blev dömd för två terroristbrott, dels för att ha medverkat i en anarkistisk konspiration mot den franska staten, dels för att som militant djurrättsaktivist har beskjutit två matadorer och skottskadat den ene.

Aguéli fortsatte i stället sitt sökande i Kairo dit han flyttade 1894. Här studerade han arabiska, Koranen och kom i kontakt med sufismen, den muslimska mystiken. Sufismen kan tolkas som en esoterisk rörelse inom islam, i hundratals år har den funnit som en slags motsvarighet till kristendomens klosterordnar (frånsett att sufin inte lever permanent i kloster, utan ägnar sig åt ett vanligt muslimskt vardagsliv i övrigt) och även om den ständigt ifrågasatts hävdat att den befinner sig inom den islamiska ortodoxins gränser (lagen), samtidigt som den förmedlar sin egen hemliga mystiska lära (sanningen).

Sufierna introducerade Aguéli för Ibn Arabis läror. I den första människan Adam och i profeten Muhammed finner Ibn Arabi den fulländade människan, hon som på en och samma gång lever samman med Gud och i världen. Han hävdar att Gud speglar sig själv i människan, eller snarare att hon är en avspegling av Honom. Utan Gud skulle ingenting finnas och när människan inser att hon bara en spegelbild av sin Skapare börjar hon sin strävan efter att få förenas med denne och besvarar Guds önskan om att få bli sedd och känd av dem han skapat. Vi känner igen Plotinos tänkande här, världen är inte en ond plats så länge människan lever i den medveten om sitt gudomliga ursprung, det är också på så vis vi kan axla vårt moraliska ansvarstagande för varandra och Skapelsen. I profeterna Adam, Noa, Abraham, Moses, Jesus och Muhammed finner Ibn Arabi mänskliga förebilder i form av rena spegelbilder av Gud.

I Kairo kom Aguéli också i kontakt med den italienske förläggaren Enrico Insabato som gav ut den italiensk-arabiska tidskriften Il Convito. Denna finansierades av italienska staten och syftade till att vidga dess intressesfär i Nordafrika och Mellanöstern och förändra arabernas inställning till det Ottomanska riket till förmån för Italien. Il Convito vädjade inte till moderna element inom islam och den muslimska världen, utan till traditionalister som man hoppas på kände sig närmare det italienska kungariket än de modernt inriktade turkarna. Ett slags kulturkrig pågick som föregick det världskrig där Italien och Ottomanska riket kom att stå på motsatta sidor.

Exakt vilka politiska skäl den anarkistiskt lagde Aguéli hade att medverka i det här sammanhanget är svårt att veta, men det är tydligt att han då intagit en antimodernistisk hållning till världens utveckling, något han tycks ha tillägnat sig bland sufierna och som strider mot exempelvis teosofins framtidstro och utvecklingsoptimism. Hans texter handlar framför allt om Ibn Arabis tänkande.

När Il Convito gick i graven återvände Aguéli till Paris där han knöt nya kontakter och blev en uppenbart inflytelserik figur för stadens andliga liv. Här träffade han den betydligt yngre filosofen Réne Guénon. Denne kom från ett katolskt sammanhang och var god vän med den framstående katolske filosofen Jacques Maritain, men hade i tidens nyandliga väckelse sökt sina svar inom frimureriet, alla möjliga ockulta läror och även teosofin. Guénon startade tidningen La Gnose (från “gnosis”, antikt grekiskt ord för “andlig insikt”) där han fjärmade sig och gjorde upp med det ockulta i jakt på något nytt. Guénon skrev mycket om österländska traditioner som hinduismen och taoismen, men när han träffar Aguéli började denna skriva esoteriska texter om islam och sufism i tidningen. Så småningom konverterade Guénon själv till islam och blev upptagen i samma sufiska order som Aguéli, senare kom han också att bosätta sig i Kairo, lära sig arabiska och gifta sig med en egyptiska.

Guénon utvecklade sitt helt eget inflytelserika religionsfilosofiska tänkande kallat traditionalismen eller Traditionella skolan. Han var en anhängare av perennialismen, idén om att alla religiösa traditioner är olika vägar till Gud, någon sådan uppfattning uttrycker inte Aguéli explicit, men enligt Sedgwick hade han knappast protesterat mot den uppfattningen.

För Guénon är därför islam och sufismen en av många vägar till det gudomliga. I de olika traditionernas symboler åsyftas samma heliga ursprung och därför är de alla viktiga, för Guénon måste vi var och en leva och verka inom något religiös tradition för att kunna nå fram till sanningen, den förmedlar de samlade uppenbarelserna och påminner oss om ett mytiskt tillstånd då människan levde i harmoni med både Gud och jord. Det spelar ingen roll om vi söker Gud genom eskimåernas eller aboriginernas naturreligioner, i österländska vishetsreligioner som hinduismen, buddhismen eller taoismen, i monoteistiska trosinriktningar som judendomen, kristendomen eller islam, de alla för oss till sanningen. I Tolands mening är han alltså en esoteriker, Guénon menar att det finns en ursprunglig gemensam sanning inom det olika traditionernas yttre former.

Omhuldantet av traditioner gör att Guénon likt Aguéli avvisar moderniteten, den tekniska och industriella utvecklingen utgör ett hot mot vår andlighet vilket tar sig i uttryck att vår tillvaro förlorar sin mening, allt berövas på sitt djup och skönhet, både naturen och konster förgör vi. Guénon har här en mörk vision av framtiden, ända sedan Europa förlorade den katolska enhetskulturen i slutet av medeltiden har vi befunnit oss i fritt förfall.

Mark Sedgwick påpekar att vi i dag kan finna Guénons tankar närmast överallt. I religiöst avseende har hans idégods levt vidare inom en sufistisk rörelse som grundades av hans schweiziske lärjunge Frithjof Schuon, vars arv nu förvaltas av den iranske filosofen och islamologen Seyyed Hossein Nasr och hundratals andra följare som vi finner inom det intellektuella skiktet världen över och som förordar religiös traditionalism i Agúelis anda. Svenska medlemmar i denna ordern var romanisten och författaren Kurt Almqvist (död 2001) och dennes bror diplomaten och UD-chefen Karl Fredrik Almqvist (död 1982) som tillsammans med den konservative socialdemokratiske historikern Tage Lindbom (död 2001) representerade traditionalismen och perennialismen i Sverige.

Inom den ekologiska och gröna rörelsen med dess konsumtions- och teknikkritik finner vi den också, för enligt Guénon ska vi värna om naturen därför att den är det sista som påminner oss om det förlorade paradiset.

Samtidigt har Guénon haft en stor betydelse för högerextremismen världen över. En flitig läsare av honom var den reaktionäre italienske filosofen Julius Evola. Han hade före och under andra världskriget kontakter med fascistiska Järngardet i Rumänien och SS (vars ledare Heinrich Himmler han beundrade) i Nazityskland, de senare undervisade Evola i raslära, påpekar Sedgwick. Samtidigt var han aldrig en del av den fascistiska rörelsen i hemlandet och uppfattade att Benito Mussolini var på tok för vänster, den djupt reaktionäre Evola låg politiskt sett långt till höger om både fascismen och nationalsocialismen.

Hans antidemokratiska och antimodernistiska tänkande sammanförde retorik, fördomar, sann bildning och politik i en egendomlig bild av världen och dess historia. Evola influerade högerextrema rörelser efter andra världskriget, det bär starka drag av mystik och värderar traditionen som sanningsbärare. Likt Guénon hävdar Evola att den politiska auktoriteten inte kommer från folket utan från det gudomliga, politiken ska vara underordnad religionen, eller snarare den esoteriska sanningen.

Guénon och Evola har också betytt mycket för nu samtida högerextrema intellektuella som president Donald Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon, den av Kreml omhuldade ryske ideologen Aleksandr Dugin och Brasiliens president Jair Bolsonaros rådgivare Olavo de Carvalho. De alla har intresserat sig för etablerade religiösa traditioner, i Dugins fall Rysk-ortodoxa kyrkan och Carvalho och Bannon katolicismen, och hävdar att politisk auktoritet ytterst springer från Gud, inte folket.

Men gör det här Aguéli till en proto-fascistisk tänkare? Sedgwick påpekar att vi hos Aguéli inte finner något stöd för att den politiska auktoriteten springer ur Gud, tvärtom var han ideologiskt sett vänsterradikal och anarkist. Samtidigt påminner han om att höger- och vänsterradikalism gärna smälter samman, Dugin har uttryckligen försökt sammanföra kommunism och auktoritär nationalism i sitt politiska program och Carvalho har bakgrund som kommunist. Under 70-talet samverkade Evola-inspirerade högerextremister med vänsterterroristerna i Röda brigaderna förenade av sitt hat mot den liberala samhällsordningen.

Aguéli har skrivit att han ser en framtid dominerad av känslor, innovationer och individualism. Konsten kommer fortsätta att sträva mot det individuella uttrycket och perspektivet och politiken och samhället av liberalism. Den utvecklingen måste traditionen tackla genom att utveckla individen inom den mänskliga bildningens arv.

Samtidigt finner Sedgwick en störande och obehaglig paradox hos Aguéli, för den västerländska liberalismen kan betraktas som en helt egen politisk tradition som bär omistligt goda värden som öppenhet, mångfald, demokrati, frihet, jämlikhet och rättssäkerhet, som är ständigt hotad av politisk radikalism från både vänster och höger. En tradition som radikalen Aguéli, själv dömd för terrorismen vid två tillfällen, inte själv tillhörde eller värnade.

Sedgwick, som bland annat studerat det islamistiska terrornätverket al-Qaida , placerar Aguéli i en central position som en viktig förmedlare mellan österländsk och västerländsk esoterism, men också en antimodern brygga mellan traditionalistisk islamism och radikal högerextremism i både ideologi och bejakandet av politiskt våld.