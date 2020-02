AVSLÖJAR: Därför har Rönnbys stjärnback tvingats ta timeout: "Jag blev rädd"

Hanna Garman har i en tidigare VLT-intervju öppenhjärtigt talat ut om sin psykiska ohälsa och vilka problem hon dagligen brottas med.

Innebandyn har varit en miljö där Garman har kunnat samla energi men nu har den spelskicklige backen, som tillhört landslagets talangutveckling Guldsteget, tagit en timeout på obestämd tid.

– Jag har alltid gått in i en skön bubbla när jag spelar och kände att det gick helt okej under hösten. Men under december försvann självförtroendet och jag blev rädd och ville knappt ha bollen. Då är det något som inte stämmer, säger hon.

– Jag kände att jag inte längre fick någon positiv effekt och att innebandyn snarare blev en belastning. Då måste man göra en förändring.

Garman har inte spelat sedan bortamatchen mot Iksu 29 december.

– Hela den dagen mådde jag dåligt och ville inte vara bland folk. Resan upp till Umeå var tuff och det var jobbigt när man såg alla andra ha kul och skratta och så sitter jag där och känner mig helt tom.

Frågan är om det blir något mer spel den här säsongen. Sex omgångar återstår av grundserien innan slutspelet startar i slutet av mars – om nu Rönnby går dit.

– Framtiden är oklar. Jag slåss lite med mig själv. En del av mig vill ju komma tillbaka men samtidigt känns inte innebandyn lika viktig längre. Jag känner att jag behöver jobba med mig själv och komma upp på benen igen.

– Jag vill ju spela och har styrt mitt liv efter innebandyn. Jag försöker i alla fall ta mig ner till träningarna någon gång i veckan. Jag vill ju stötta laget.