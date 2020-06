AVSLÖJAR: SHL-klubben vill värva Patrik Berglund – sportchefen bekräftar: "Haft kontakt"

Patrik Berglund bröt med Buffalo Sabres mitt under brinnande säsong och flög hem till Sverige. I en stor intervju med VLT berättade Berglund då för första gången om sitt val.

– Jag har mått skit rent ut sagt. Pengar gör ingen lycklig, sa "Bulan" då.

Men någon återkomst i VIK blev det inte, när Berglund inför förra säsongen istället skrev på för Djurgården.

Nu är han klubblös och det är inte säkert att det blir någon fortsättning i Djurgården. Det öppnar för andra klubbar – och Brynäs vill vara med i leken om den 32-årige centern med över 700 NHL-matcher på meritlistan.

Klubbens sportchef bekräftar att de har haft kontakt med förre VIK-spelaren.

– Det är en jätteskicklig hockeyspelare, så skulle den möjligheten finnas så är vi naturligtvis jätteintresserade, säger Sundlöv som öppet menar att Brynäs vill göra ett försök.

Men såklart är Djurgården ändå fortfarande ett alternativ då Berglund numera bor i Stockholm.

– Vi har haft kontakt med honom och hans pappa, som i det här fallet sköter Patriks agentfrågor. Det vore dumt att inte vara intresserad av en spelare som finns på marknaden och inte stängt någon dörr till Brynäs IF, säger Sundlöv.

Men har ni råd med en sådan spelare?

– Ja, då skulle det i så fall handla om ett niomånaderskontrakt. Men ska vi ha in en forward av den kalibern lär vi "skeppa i väg" någon annan. Det är inga normala tider just nu, så det kan vara så att det är en ut och en in som gäller.

Patrik Berglund gjorde under fjolåret 31 poäng (17+14) på 49 matcher.