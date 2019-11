Avtal klart om Navet – nu kan Mälarenergi flytta in i huset vid Björnövägen

Anmäl text- och faktafel

Avtalet, som löper på 20 år och är en diger bunt papper, skrev under på torsdagseftermiddagen.

Länge var det helt låst i förhandlingarna mellan Mälarenergi och Mimer. Främst gällde det hyran. Mälarenergis vd Niklas Gunnar antydde till och med att det inte var säkert att Mälarenergi kunde flytta in.

Men efter avtalets undertecknande lät han mycket mer positiv:

– Det är ett rejält avtal, på 20 år. Nu har vi undertecknat ett avtal som är bra både för båda parter.

Ombyggnaden av det stora huset i korsningen av Björnövägen och Kungsängsgatan har blivit dyrare än beräknat. Från början beräknades ombyggnadskostnaden till 300 miljoner. Den totala slutnotan blev till slut 495 miljoner kronor. Efter detta kom oenigheten om hyran och möjligen om andra detaljer i hyresavtalet.

– Med ett så stort avtal är det naturligt att det finns mycket att diskutera, säger Mimers vd Mikael Källqvist diplomatiskt.

Han gick inte in på några detaljer om slutförhandlingarna, men förklarade sig vara mycket nöjd.

I och med avtalet kommer Mälarenergi, Fibra och Vafab Miljö in under samma tak. Under första kvartalet 2020 ska alla vara på plats.