Backens förvirring efter uppbrottet med VIK: ”Mer än jag visste”

När VIK fick backkris i början på säsongen plockades Anton Mylläri och Niclas Lundgren in på korttidskontrakt. I början på december stod det klart att Lundgren skulle bli var i Gulsvart säsongen ut men med en klausul som gjorde att 31-åringen kunde lämna för spel i SHL.

En klausul han under lördagen valde att aktivera för att lämna VIK.

– Jag har fått möjligheten att spela i SHL och det var en chans jag ville ta. Det blev ganska snabbt på ändå, säger Niclas Lundgren när VLT når honom på lördagen.

Hur kommer det sig att det blir Färjestad?

– Ehhh, vet man vilken klubb det blir?

Ja, Färjestad har gått ut med det på sin hemsida.

– Jaha!? Där ser man, du vet mer än vad jag gör, skrattar Lundgren.

– Nej, men Färjestad visade intresse och därför känns det väldigt kul att hoppa på det tåget. Jag är glad att få möjligheten och chansen.

Hur känns det att lämna VIK mitt under säsongen?

– Det är tudelat. Jag har sagt det till alla jag pratat med att jag har haft jävligt kul under den tiden jag varit tillbaka i VIK, det har varit riktigt roligt. Så det känns lite tråkigt på det sättet men när Färjestad ringde så kände jag att det var något jag måste hoppa på.

– Men det är klart att det känns lite konstigt också.

SHL-klausulen i Lundgrens avtal med VIK har varit tydlig från dag ett och 31-åringen tycker att det är skönt att det inte varit något hemlighetsmakeri kring det.

– Det känns lite skönt faktiskt, att det har varit öppna kort och inget hysch-hysch. Jag har sagt det hela tiden till ”Zäta” att det är SHL jag vill spela i och om chansen kommer så kommer jag ta den. Nu gjorde den det och då får det bli så, säger han.

Det blev sex poäng (1+5) på 28 matcher i VIK för Lundgren denna säsong. Och backen är nöjd med vad han presterat under sin tid i klubben.

– Det har stora delar funkat bra. Det var lite speciellt att komma in mitt under en säsong och inte ha någon egentlig försäsong på sig. Så det tog lite tid att komma in i grejerna, men till det stora hela är jag nöjd. Min lägstanivå har varit ganska bra, sen är jag inte så jävla flashig utan försöker bidra i spelet på mitt sätt. Det har jag gjort, säger Niclas Lundgren.