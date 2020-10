Backkris efter skadan – då plockar VIK in tunga förstärkningar: ”Känsligt läge”

VIK fick backbrist när Simon Åkerström bröt fingret och kan missa upp till 13 matcher.

Patrik Zetterberg har tidigare öppnat för att förstärka sitt lag – och nu gör han det.

Niclas Lundgren spelade förra säsongen i Brynäs och Växjö, men kommer från Västerås ursprungligen.

Anton Mylläri kommer också från staden, men spelade i Linköping och Djurgården förra säsongen.

– Niclas är mer en defensiv tvåvägsback, men Anton en mer offensiv tvåvägsback. De har spelat i SHL i flera år och kanske haft jobb om inte coronasituationen varit. Vi vet hur de jobbar och känner dem personligen. De känner säkert halva laget och följer oss tätt inpå. De vet precis vad vi står för, så det blir en smidig process, säger Zetterberg.'

VIK försöker samtidigt hålla ned kostnaderna med tanke på att intäkterna, liksom för andra idrottsklubbar, är så låga just nu. Men i fallet med Lundgren och Mylläri, som skriver korttidskontrakt till sista november, har en sponsor klivit in med ekonomiska medel.

Däremot kan en klausul göra att klubben går miste om Niclas Lundgren – trots det nypåskrivna kontraktet.

30-åringen förhandlar med en annan klubb och får eventuellt bara några dagar i VIK.

– Anton är här till sista november, där finns ingen out i kontraktet. Men Niclas har en out på torsdag klockan 18 och har en dialog med en klubb i en annan liga. Det får man leva med just nu. Det är tuffa tider, så vi gör det absolut bästa av situationen för tillfället.