Baldwin x 2: ”Jag är inte din neger” – James Baldwin var rasismens skarpaste vittne

– Herr Baldwin. Jag är säker på att du fortfarande stöter på synpunkten: ”Vilka är negrerna…. Varför är de inte mer optimistiska? De säger ju att allt har blivit så mycket bättre. Det finns negerborgmästare. Negrer tävlar i alla sporter. Det finns negrer inom politiken. De får till och med den stora äran att vara med i tv-reklamer. Det gläder mig att du ler. Håller det på att bli mycket bättre samtidigt som det är helt hopplöst?

– Nå, jag tror inte att det finns mycket hopp, om jag ska vara ärlig, så länge folk fortsätter att använda det här egendomliga språket. Frågan är inte vad det är som sker med negern eller den svarta människan – det är en mycket levande fråga för mig, förstår du – men den verkliga frågan är vad som kommer hända med det här landet. Jag måste upprepa det.

Samtalet fördes mellan den vite programledaren Dick Cavett och den svarte författaren James Baldwin i amerikansk tv 1968. Den senare efterlämnade den ofärdigställda självbiografin ”Remember This House” när han dog 1987. Den blev till manus för filmskaparen och tidigare haitiske kulturministern Raoul Pecks Oscarsnominerade dokumentär ”I Am Not Your Negro” (2016), som skildrar Baldwins minnen av de tre mycket olika medborgarrättskämparna Medgar Evers, Malcolm X och Martin Luther King och hans reflektioner över det amerikanska samhället och dess historia.

I filmen blir det tydligt att Baldwin känner sig liten och underlägsen i sin roll som författare och intellektuell i förhållande till de tre aktivisterna som alla blev mördade i kampen för ett rättvisare Amerika. Även John F. Kennedy och Robert F. Kennedy, som Baldwin ömsom kritiserade för deras njugga liberala inställning till rasismen i USA, fick betala med sina liv för sitt politiska engagemang.

Själv var han bortglömd i många år, men har på senare tid börjat läsas och uppmärksammas igen. Baldwins teman kring rasism och sexuella minoriteters situation har med tiden blivit allt mer centrala i samhällsdebatten. Det är inte bara Peck som gjort filmkonst av Baldwins texter, för två år sedan filmatiserade Barry Jenkins romanen ”If Beale Street Could Talk” (1974) och det blev en sanslöst vacker och gripande Oscarsbelönad film som sannolikt kommer betraktas som en av 2010-talets bästa.

Emma Berdis Jones lämnade sin missbrukande make, därför lärde den nyfödde James Arthur Baldwin aldrig känna sin biologiske far och fick aldrig veta dennes namn. I stället blev han tre år gammal baptistpredikanten David Baldwins styvson. Även om styvfadern åtnjöt en respekterad ställning inom kyrkan växte Baldwin och hans nio halvsyskon upp under mycket knapra förhållanden i en liten förfallen lägenhet i Harlem i New York. Vid sidan av sitt heliga uppdrag försökte David Baldwin försörja familjen som fabriksarbetare och modern arbetade som städerska. Styvfadern var sträng och extra hård mot sin styvson, som därför också fjärmade sig från hemmet, gick sin egen väg och fann ro och frihet bland böckerna på biblioteket.

Baldwin var klen och gänglig, han lämpade sig varken för boxning eller basket, de två enda vägar ut ur gettot som annars dömde dess unga män till ett liv i fattigdom, kriminalitet och missbruk. Men han visade sig ha ett stort läshuvud och den extremt begåvade Baldwin kom att briljera i skolan. Styvfadern, som annars beskrev sin styvson som ett litet och fult barn och med utstående vattniga grodögon, talade om hur bildningen nu gjorde den unge Baldwin vacker.

Han författade berättelser så snart han lärt sig skriva och började redan som pojke vinna stora novelltävlingar. Det uppmuntrades av hans mor, men inte av styvfadern som hade andra planer för Baldwin och som förmodligen också fruktade honom. Hans vita lärarinna såg potentialen i sin elev och ville ge honom särskild undervisning. Hon tog med Baldwin till teatern, men styvfadern hatade henne och fylldes av avsky inför ”rasbeblandningen”.

Med sin sällsamma verbala och berättande förmåga blev Baldwin därför en skattad pojkpredikant. Bara 14 år gammal började Baldwin fylla kyrkorna med sina brinnande ord och överträffade också sin styvfar. Samtidigt förde hans läsande in honom på andra vägar, Baldwin gick i en skola tillsammans med judiska elever (något som gjorde honom immun mot antisemitism, en farsot som dessvärre även drabbade delar av den svarta medborgarrättsrörelsen). Här fick han upp också ögonen för Bibelns långa och komplicerade tillkomsthistoria, hur den byggde på mängder av mänskliga författares ord och var full av motsägelser. Dessutom öppnade han nya bokpärmar, mötet med Fjodor Dostojevskijs existentialism satt åter lusten till litterärt berättande i brand. Baldwin började känna sig främmande i kyrkan och såg allt det religiösa hyckleriet kring sig, hur pastorer kunde säga en sak i predikstolen och göra något helt annat bakom ryggen på församlingen, hur de predikade människokärlek gentemot sina egna, men inte att vända andra kinden till mot vita människor. Redan vid 17 års ålder lämnade Baldwin sitt predikoämbete och blev övertygad ateist. Om Gud var god och inte mäktig nog att göra slavarna fria fanns det ingen anledning att vända sig till Honom, resonerade han.

Sitt tidiga liv och sin familjs historia skildrade Baldwin som 29-åring i den semibiografiska debutromanen ”Gå förkunna det på berget” (1953), i dag betraktat som ett av 1900-talets bästa och viktigaste skönlitterära verk. Genom sitt alter ego John Grimes berättar han om hur hans mor ensam lämnade Södern för ett liv i New York, om den tuffa uppväxten i 1930-talets Harlem och om sin religiöst fanatiske styvfar.

”Gå förkunna det på berget” är en negro spiritual, en andlig sång, som sjungits av svarta åtminstone sedan 1860-talet och Baldwins roman utforskar vad religiositeten betytt för afroamerikanerna, både hur den förslavat och korrumperat och väckt inspiration och skapat gemenskap. Den bibelsprängde Baldwin använder samtidigt den Heliga Skrifts språk, poesi, rytm och repetitiva karaktär för att berätta sin historia. Dess myter, som dem om när Ham ser sin far Noa naken, judarnas uttåg ur Egypten och när Jakob brottas med ängeln, blir också berättelser om Baldwins eget liv och afroamerikanernas historia.

När Baldwin skrev sin debutroman hade han redan lämnat USA för Frankrike. Han flydde New York 1948 och bosatte sig i Paris, ett beslut grundat på att Baldwin inte längre orkade med rasismen i hemlandet och att han fruktade för sitt liv.

Sina första år i den franska huvudstaden inspirerade honom till att skriva sin andra roman ”Giovannis rum” (1956). Med risk för att stöta sig med de afroamerikaner som nu omhuldade honom valde han att berätta om homosexuell- och bisexuell kärlek i sin samtids Paris, återigen ett utmanande självbiografiskt tema.

Vi får följa den unge blonde amerikanen David som lever ensam i den franska huvudstaden sedan hans fästmö Hella lämnat honom för att resa till Spanien. Själv har han övergett Brooklyn för att i Frankrike försöka finna sig själv. Sin längtan efter andra män har David försökt tränga bort och i stället flytt in i en destruktiv manlighet präglad av fylla och våld.

I Paris har han tagit sig in i stadens gaykretsar och förälskat sig i den italienske bartendern Giovanni, som i sin tur har lämnat sin strängt katolska lilla hemby i samma tro om att kunna finna sig själv i den franska huvudstaden. Det visar sig att det är allt annat än enkelt att leva i den homosexuella undre världen, marginaliserade och delvis undanskymda präglas tillvaron av en alldeles egen machokultur och våldsam hierarki där förmögna smygbögar köper och exploaterar pojkar och unga män. Giovanni känner sig allt mer främmande för sig själv när han måste lägga sig till med ”fjolliga” manér och göra sig till för andra män. Snart urartar jakten på identitet i en dödlig tragedi.

I ”Giovannis rum” berättar Baldwin om sig egen exiltillvaro i Frankrike, hur han hela tiden blir varse hur olikt USA egentligen är Europa, trots att den nya världen har sitt kulturella ursprung i den gamla. Romanen handlar också om att utforska hans sexualitet och finna att den inte accepteras av samhället och om att ge sig hän åt en omöjlig kärlek. Baldwins motiv genljuder i dagens identitetspolitiska debatt, han ställer oss frågor kring nationalism, politisk nostalgi och om hur föreställningar om ras och sexualitet skapas.

Manlighet och maskulinitet är ett annat centralt tema som är högst omdiskuterat i dag. David funderar mycket över vad som gör honom man och vilket vis han inte är det och hur han tagit över sin fars beteende att uttrycka sin könsidentitet genom att ta till flaskan och knytnävarna.

Även om alla karaktärer i ”Giovannis rum” är vita och Baldwin gav sig kast med att gestalta livet för sexuella minoriteter blev han inte utstött och fördömd bland svarta på det slutliga vis han väntat sig, han var helt enkelt en för bra författare.

“Another Country” (1962) blev Baldwins stora publika genombrott och i den sammanför att de två teman han närmat sig i de första romanerna. Baldwin är inspirerad av tiden han levde bland de konstnärliga bohemerna i Greenwich Village i New York och berättar historien om jazztrummisen Rufus Scotts förfall och död. Rufus nära och kära känner skuld över att han tagit sitt liv och självmordet för dem närmare varandra. Samtidigt som hans hemligheter avslöjas, som hans romanser med män, visar också de efterföljandes nya relationer och konflikter hur kärleken mellan människor omöjliggörs i det amerikanska samhället på grund av deras hudfärg och kön.

Rufus blir i Baldwins händer en sorts Kristusfigur, en symbol för den svarte mannens lidande i samtidens Amerika. Rasismen omger Rufus och finns i varje möte och relation och den göder hans självhat och han blir våldsam mot alla vita, inklusive sin hustru som han utsätter för övergrepp. Titeln ”Another Country”, ”Ett annat land”, syftar på att Rufus är främling i sitt eget land, men också om den utopiska drömmen om ett samhälle där svarta och homosexuella är jämlikar med vita och heterosexuella.

Till skillnad från de tidigare romanerna har omdömet om ”Another Country” inte varit unisont. Somliga har jämfört den med den amerikansk-brittiske Nobelpristagaren T. S. Eliots berömda dikt ”Det öde landet” (1922), som en beskrivning av det samtida USA:s andliga upplösning och den brittiske författaren Anthony Burgess hävdade att det är bland det bästa som över huvud taget skrivits. Andra uppfattade att Baldwin blev politiskt övertydlig och för första gången hemfaller åt den pamflettlitteratur han själv föraktade. Framför allt är det tydligt att han vill belysa alla sina hjärtefrågor samtidigt i en enda berättelse, möjligen på bekostnad av dess trovärdighet.

Under 70-talet började Baldwin röra sig bort från de mer marginaliserade och udda karaktärerna till att närmare beskriva mer vardagliga liv och problem för svarta amerikaner. ”If Beale Street Could Talk” (1974) har fått sin titel efter mytomspunna Beale Street, gatan i Memphis som var ett viktigt centrum för den svarta religiositeten, bluesmusiken och medborgarrättsrörelsens födelse.

Romanen handlar om den 22-årige Fonny och 19-åriga Tish. De har vuxit upp tillsammans som bästa vänner och tvillingsjälar och som vuxna blir de ett ungt par som längtar efter att få gifta sig och bilda familj. Men de är omgivna av de vita människornas hat och förakt och deras dröm grusas när Fonny oskyldigt beskylls för att ha våldtagit en vit kvinna samtidigt som Tish visar sig vara gravid. Två mycket olika svarta familjer förs samman kring ett barn som de önskar ska få leva ett liv som aldrig varit möjligt för dem själva.

Baldwins roman är en smärtsamt tragisk berättelse som visar på vikten av sammanhållning och gemenskap inom en förtryckt minoritet och familjens betydelse i afroamerikanernas liv. För första gången berättar han en rak traditionell kärlekshistoria som på en gång är väldigt realistisk och samtidigt rör sig på en närmast mytisk universell nivå. För Baldwin var det viktigt att få skildra hur svarta amerikaner likt de vita också är föräldrar, älskande, syskon och barn och förmedla ett hopp om möjligheten att slutligen frigöra sig från slaveriets kvardröjande bojor. Samtidigt kritiserades han för inte lägre vara autentisk, att han skapade en syntetisk terror och förtryck och inte något hämtat direkt från verkligheten.

Trots det hopp Baldwin önskade förmedla skulle han efter ”If Beale Street Could Talk” anta en mycket dystrare och mer uppgiven och pessimistisk ton. Svaret till den utvecklingen kanske vi finner i Baldwins essäer som han författade parallellt med sina romaner.

