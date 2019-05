Fick jobbet för sex dagar sedan – här är VSK-spelarna som platsar i Carlssons landslagstrupp

Truppen är en träningstrupp – och den första som Michael Carlsson tar ut.

VSK-tränaren, som varvar det arbetet med rollen som förbundskapten, plockar bland annat ut Viktor Birgersson. Birgersson, målvakt, som var med och sensationellt tog upp Åby/Tjureda i Elitserien. Och på det nu alltså en plats i landslagstruppen.

Samtidigt saknas VM-målvakten Patrik Hedberg. Även Christoffer Fagerström, som också han spelade i det landslag som tog VM-silver i våras, hålls utanför.

Johan Esplund, som själv gick ut och sa att hans tid i landslaget var över efter den snöpliga finalförlusten mot Ryssland, finns dock med.

Här är alla spelare som tagits ut:

Patrik Sjöström (HK Jenisej), Christoffer Edlund (HK Jenisej), Erik Pettersson (SKA Neftianik), Per Hellmyrs (Bollnäs GIF), Daniel Berlin (Sandvikens AIK), Linus Pettersson (Sandvikens AIK), Erik Säfström (Sandvikens AIK), Viktor Spångberg (IFK Motala), Viktor Birgersson (Åby/Tjureda IF), Pontus Vilèn (Vetlanda BK ), Robin Öhrlund (IFK Vänersborg), Jesper Thimfors (Villa Lidköping BK), Martin Johansson (Villa Lidköping BK), Ludvig Johansson (Villa Lidköping BK), Felix Pherson (Villa Lidköping BK), Martin Johansson (Villa Lidköping BK), Martin Karlsson (Villa Lidköping BK), Johan Esplund (Villa Lidköping BK), Johan Löfstedt (Villa Lidköping BK), Joakim Andersson (Villa Lidköping BK), Joel Broberg (Villa Lidköping BK), Anders Svensson (Edsbyns IF), Oscar Wikblad (Edsbyns IF), Henrik Kjellsson (Västerås SK), Stefan Edberg (Västerås SK), Simon Jansson (Västerås SK), Martin Landström (Västerås SK), Daniel Johansson (Västerås SK), Adam Gilljam (Hammarby IF) , David Pizzoni Elfving (Hammarby IF), Jesper Jonsson (Hammarby IF).