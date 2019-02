Sverige klart för VM-final – utklassade Kazakstan i semin

Sverige hade redan på förhand visat kazakerna sin styrka. Blågult vann gruppspelsmatchen med 22–1.

Och i semifinalen gick Sverige på knock direkt. 2–0 efter fyra minuter och målen fortsatte att trilla in av bara farten. 5–0, 6–0 och 7–0 kom inom loppet av fyra minuter och elva sekunder. Svensk ledning i paus med förkrossande 11–1.

Sverige slog av något på takten i andra, men målen fortsatte att rulla in. Erik Pettersson stod själv för totalt fem mål, Christoffer Edlund för fyra, liksom Christoffer Fagerström.

Sverige kunde enkelt och avslappnat avsluta matchen, seger 20–1.

Ryssland, å sin sida, fick en tuffare semifinal: Finland. Finland tog också ledningen i matchen. Finnarna fick med sig 2–2 in i paus, men efter första 45 vägrade Ryssland att släppa till något. Vann till sist med 6–2.

Nu möts Sverige och Ryssland i final i morgon, lördag. Sverige kan då ta revansch för finalförlusten mot just Ryssland från förra VM.

Sverige–Kazakstan 20–1 (11–1)

Målen: 1–0 (4) Per Hellmyrs (Johan Löfstedt), 2–0 (5) Erik Pettersson, 3–0 (19, hörna) Adam Giljam, 4–0 (17) Christoffer Edlund (Johan Löfstedt), 5–0 (24) Christoffer Fagerström (Johan Löfstedt), 6–0 (25) Christoffer Edlund (Erik Pettersson), 7–0 (28) Erik pettersson (Felix Pehrsson), 8–0 (33) Erik Pettersson (Christoffer Fagerström), 9–0 (35, straff) Felix Pehrsson, 9–1 (41) Artem Vshivkov (Maxim Utebaliyev), 10–1 (42) Christoffer Edlund (Adam Giljam), 11–1 (44) Erik Pettersson (Per Hellmyrs), 12–1 (48) Erik Pettersson (Johan Löfstedt), 13–1 (56) Simon Jansson (Per Hellmyrs), 14–1 (58) Christoffer Fagerström (Simon Jansson), 15–1 (61, hörna) Christoffer Edlund (Per Hellmyrs), 16–1 (65) Felix Pehrsson (Christoffer Edlund), 17–1 (77, hörna) Christoffer Fagerström (Erik Säfström), 18–1 (79) Johan Löfstedt (Johan Esplund), 19–1 (80) David Pizzoni Elfving, 20–1 (82) Christoffer Fagerström (Erik Pettersson).

Hörnor: 12–2.

Utvisningar: Sverige -, Kazakstan 3x10.