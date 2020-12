Bandysäsongen kan förlängas – efter kaoset med uppskjutna matcher: ”Gör det som är optimalt”

Bara en dryg månad in i den försenade bandysäsongen har VSK Bandys herrar hunnit spela tio matcher. Men på samma tid har också fyra av lagets matcher fått skjutas upp till följd av covid-19 – och VSK själva har tvingats pausa verksamheten efter att åtta personer i och runt truppen testats positivt.

VSK är förstås inte den enda klubben som drabbats. Många matcher har redan skjutits upp i elitserien, vilket fått till följd att spelschemat under kvarvarande del av säsongen är oerhört tajt. Grönvitt avslutar exempelvis sin säsong med 18 matcher över en period på 49 dagar.

På grund av coronaläget har AIK nu föreslagit att SM-finalen ska spelas inomhus och längre fram än det planerade finaldatumet 20 mars. Detta för att skapa mer luft i spelschemat genom att förlänga grundserien.

– Det här är så enkla beslut. Man förlänger säsongen ett par veckor. Om det innebär att man inte kan spela final på Studenternas, so be it, sade AIK:s sportchef Jonas Galotta i söndags.

Bandyförbundets vice ordförande Jesper Kärrbrink vill inte kommentera huruvida en flytt från Studenternas är aktuell, men han bekräftar att en diskussion om SM-finalen och slutspelet pågår.

– Årets final är en diskussionspunkt i alla avseenden med tanke på pandemin. Frågan diskuteras inom FSE, inom förbundsstyrelsen, mellan FSE och förbundsstyrelsen och givetvis även med Uppsala, säger Kärrbrink.

Han fortsätter:

– Vi gör allt för att genomföra en optimal SM-final den här säsongen, mycket mer än så vill jag inte säga i nuläget.

Att flytta finalen inomhus och senarelägga den – är det med i den här diskussionen?

– Jag har inga kommentarer. Vi för bilaterala diskussioner om finalen och det diskuteras både djupt och brett. Men var det landar, det får vi se.

Hur ser du på slutspelet i övrigt, vad händer vid ett coronautbrott i kvarts- eller semifinaler?

– Det är en del av den övergripande situationen som vi har nu, där vi är i diskussion med FSE. Allt det här är kärnmateria i den pågående diskussionen. Framför allt har FSE sitt möte 11 januari, vi måste självklart lyssna på elitserieklubbarna i det här fallet, alla klubbar.

Det låter som att ni är öppna för att justera slutspelet och SM-finalen?

– Vi gör det som är optimalt för svensk bandy och alla måste göra precis vad vi kan för att anpassa oss till den situation som vi har med pandemin.

Känner du någon oro för att säsongen inte kommer kunna genomföras som planerat?

– Vi kan konstatera att den redan inte har genomförts som planerat eftersom serien sköts upp och vi har matcher som ställs in. Men självklart kommer vi kunna genomföra serien, sen får vi kanske justera olika upplägg den sista tiden.

Parallellt med frågorna som hopar sig om årets säsong måste bandyförbundet även planera långsiktigt, mot nästa år.

Elitserien ska då utökas med två lag och frågorna är många om hur det påverkar seriesystemet och hur upp- och nedflyttning ska fungera framledes.

– Där har jag stort förtroende för TK (tävlingskommittén), som kommer att lösa det på ett bra sätt. Vi har även SM-finalen 2022 och bortåt, det är en stor fråga eftersom avtalet med Uppsala bara gäller den här säsongen. Men det är klart att det tyvärr finns mindre tid för det långsiktiga arbetet eftersom vi springer och släcker bränder, säger Jesper Kärrbrink.