Jennie Widegren, känd från bland annat dansgruppen BouncE, är ursprungligen från Västerås och har jobbat med flera Melodifestivalnummer genom åren. Nu är hon aktuell som nummerkreatör till Bisharas finalbidrag On my own. För Diana Wikström berättar hon om jobbet som koreograf och drömnumret i Melodifestivalen.

