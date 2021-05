Bänkades efter målsuccén – därför blev det så: ”Tufft beslut”

William Videhult spräckte VSK:s målnolla i mötet med Vasalund när han fick chansen från start. När startelvan sedan kom till mötet med Örgryte borta på lördagen så förpassades 18-åringen åter till bänken.

Men det var faktiskt bara centimeter från att anfallaren fick frälsa VSK till tre poäng när han i slutet av matchen avlossade ett högerskott som målvakten Fredrik Andersson superräddade.

– Målvakten fick på något märkligt sätt foten på bollen. Det är precis utanför och jag vet inte hur det går in. Men jag vågar säga att det fanimej är årets räddning, säger Videhult efter matchen.

Hur känner du att tvingas inleda på bänken efter målsuccén mot Vasalund?

– I slutet av dagen spelar det ingen roll vad jag eller någon annan tycker, det är coach som tar ut laget. Det är inget jag ifrågasätter alls. Konkurrenssituationen är som den är. Tronêt och Prodell gör det jäkligt bra.

– Men det är klart att det är tråkigt att sitta på bänken, säger Videhult.

Tränare Thomas Askebrand medger att han eventuellt borta ha bytt in ynglingen tidigare än i den 86:e matchminuten och förklara även sitt val att låta honom inleda matchen på bänken trots den fina insatsen mot Vasalund.

– Jag hade flera tuffa beslut att ta inför den här matchen. Med tanke på att Wille gjorde en bra match mot Vasalund så kändes det som att man ville ha kvar honom på banan. Samtidigt är Tronêt en spelare som går mycket i djupled och är lite oberäknelig samt sett väldigt vass ut på träningarna.

– Då är frågan om man ska bänka Prodell istället, men han är så viktig för vårt spel för att han drar samman allt. Så det var inget lätt val i slutändan, men nu blev det så, säger Thomas Askebrand.

Matchfakta

Örgryte–VSK 1–1 (0–1)

Mål: 0–1 (25) Gustaf Lagerbielke, 1–1 (77) Ajdin Zeljkovic

Varningar, ÖIS: Jonathan Azulay, Arvid Brorsson VSK: Brian Span, Filip Almström Tähti, David Engström

Utvisningar: ÖIS: - VSK: Filip Almström Tähti

Så startade VSK: Anton Fagerström – Jesper Merbom Adolfsson, David Engström, Gustaf Lagerbielke – Brian Span (ut 64), Simon Johansson, Albin Sporrong, Justin Salmon (ut 86), Filip Almström Tähti – Filip Tronêt (ut 86), Viktor Prodell (ut 73).

Ersättare: Daniel Svensson, Claus Royo, Simon Gefvert (in 64), Kevin Custovic (in 73), William Videhult (in 86), Anders Hellblom (in 86).