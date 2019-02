Stars bröt förlustsviten – trots mardrömsstarten: "Otroligt skönt"

Anmäl text- och faktafel

Köping Stars gick in i matchen mot Nässjö med åtta raka förluster. Då kom trendbrottet. Stars vann med 85-73 och bröt förlustsviten, trots att man fick en mardrömsinledning.

– Det här var en konstig match. Vi får en tung start och ligger under med 14-0. Vi kommer till en del bra lägen i början, men får inte in bollen. Sen kommer vi sakta men säkert in i matchen och kan vända på det, säger Jotti Nikolaidis, Köpings tränare.

– Det är otroligt skönt att vi lyckas vända och vinna. Det har varit en tuff period för hela föreningen. Vi har haft många matcher den senaste tiden och det har inte funnits så mycket tid att träna. Nu tycker jag att vi börjar se ut som vid månadsskiftet mellan december och januari, där vi tog några starka segrar mot bra lag.

Nikolaidis tycker att vissa delar av Stars spel var avgörande i matchen.

– Försvaret var starkt idag. Jag vill lyfta fram laginsatsen. Men sen vill jag även säga att John Brändmark gör det bra. Vi har behövt lite fler spelare som kliver fram och det gör han idag.

Den tredje quartern var Stars starkaste period i matchen. Kings vann den perioden men 23-10.

– Där gör vi det riktigt bra. Vi låg under med två poäng efter den första halvleken, men kände att vi var klart med i matchen. I den tredje perioden kommer vi ut med en hög intensitet och hade mer självförtroende. Då började vi sätta våra skott och kunde ta kommandot, säger Nikolaidis.

Vad är målet för resten av säsongen?

– Vi har hela tiden siktat på att klara oss kvar. Det är vårt första och främsta mål. Nu är det klart att Uppsala kommer sist och åker ur direkt, så det har vi redan undvikit. Sen kan vi fortfarande komma nia och behöva kvala oss kvar, men då siktar vi på att vinna kvalet.

– Men just nu hoppas vi naturligtvis att vi kan ta oss till slutspel. Det är det vi siktar på för tillfället.

Stars ligger nia i basketligan efter lördagens seger. Köping har dock en match mindre spelad än åttan Umeå, som ligger två poäng före i tabellen.

Köpings nästa match är borta mot Luleå den 1 mars.

Matchfakta

Köping Stars-Nässjö 85-73 (12-20, 28-22, 23-10, 22-21)