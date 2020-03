Baskettalangen prisad – men drömflytten till USA hotad: "Vet inte hur det blir"

När VLT når Matilda Ekh befinner sig den av Västerås Basket fostrade guarden i Luleå, där hon går basketgymnasiet.

Under den i förtid avslutade säsongen har Ekh tagit ytterligare utvecklingskliv och gjort avtryck och intryck i svensk baskets bästa lag, Luleå.

182 centimeter långa Matilda har imponerat så till den milda grad att hon nu prisats som "Årets stjärnskott".

I motiveringen, som går att läsa i sin helhet nedan, står det bland annat:

"Årets Stjärnskott går till en spelare som klivit in i en klubb där det råder stenhård konkurrens om speltiden, men som tagit ligan med storm och aldrig slutat imponera."

Ekh är stolt över utmärkelsen.

– Det bekräftar att jag är bra på det jag gör, säger hon till VLT.

Inför säsongen visste inte Ekh riktigt vad hon skulle förvänta sig.

– Det har varit en lärorik säsong. Jag har haft en dubbellicens, där jag kunnat spela både för BG (basketgymnasiet) och Luleå, men jag har hela tiden känt en trygghet i mitt spel och coachernas förtroende. Jag har fått mycket uppmuntran att ta för mig och våga.

Under säsongen snittade Ekh 8,5 poäng i svenska basketligan.

– Min styrka är spelförståelsen, min förmåga att läsa spelet, vilket gör att jag håller mig lugn. Det är klart att jag kan bli bättre på allt, men det jag främst behöver utveckla är min defensiv.

Matilda flyttade från Västerås till Norrbotten som 15-åring. En flytt hon inte har anledning att ångra.

– Jag trodde faktiskt att det skulle bli svårare att flytta så ung. Att jag skulle få hemlängtan och så, men jag trivs bra.

I januari fick Ekh ännu ett kvitto på att hon är en spelare med framtidspotential, då hon blev uttagen till A-landslagets läger i samband med OS-kvalet.

– Det var såklart häftigt att få vara med där. I framtiden drömmer jag om bli proffs i Europa och i USA.

Den amerikanska drömmen skulle Ekh få en försmak av redan efter sommarens ungdoms-EM, men nu har coronaviruset skapat osäkerhet runt hennes tilltänkta college-flytt till anrika Michigan State.

– Jag har inte skrivit på någonting än, men vi är muntligt överens. Tanken är att jag ska bo och spela där i fyra år, men nu vet jag inte hur det blir.

Faktaruta/Årets stjärnskott, Matilda Ekh:

Utmärkelserna i SBL röstas fram av coacher, lagkaptener och media förutom priserna Årets lyft och årets matcharrangemang som delas ut av Svenska Basketbollförbundet.

Motiveringen: Årets Stjärnskott går till en spelare som klivit in i en klubb där det råder stenhård konkurrens om speltiden, men som tagit ligan med storm och aldrig slutat imponera. Hon har 17 år gammal tagit sig an såväl ligaspel som europaspel med en spelförståelse och ett lugn som många hos andra spelare skulle tillskriva lång erfarenhet, men Årets Stjärnskott är något utöver det vanliga och har under sin debutsäsong snittat 8,5 poäng i SBL och blivit kallad till seniorlandslaget inför OS-kvalet. Hennes framfart är bländande och den skyhöga potentialen uppenbar, och troligtvis har vi fått bevittna en framtida landslagsspelares nationella genombrott. Snart kan det vara dags för det internationella.