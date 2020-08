Bekräftat coronafall i Karlskoga – så agerar VIK efter fredagens match: ”Måste vara vaksamma”

Under måndagen meddelade Bik Karlskoga på sin hemsida att man ställer in all aktivitet kring sitt a-lag på grund av bekräftad coronasmitta på en spelare i laget.

För VIK, som mötte Karlskoga så sent som i fredags, innebär detta att man tvingas hålla ett extra öga på sina spelare och ledare den närmaste tiden.

– Deras klubbchef Torsten Yngveson ringde till mig igår söndag och meddelade att de hade bekräftade fall av corona kring a-laget. Så det jag har gjort är att jag meddelat vår läkare och våra ledare om situationen där, säger sportchef Patrik Zetterberg till VLT.

– Med tanke på att vi mötte Karlskoga för bara några dagar sedan så måste vi vara vaksamma på det här. Men vi har inte fått in någonting ännu, någon som är sjuk eller så vidare. Skulle det se så får vi agera efter det.

Ni har en plan på hur ni ska agera vid en sådan situation?

– Ja, det finns absolut en tanke. Skulle vi hamna i ett sådant läge som Karlskoga så kommer vi kliva in och ta tester och ställa in verksamheten tills man får klartecken. Men just nu finns inga indikationer på det.

Zetterberg menar att det är svårt att helt skydda sig från smittan men att klubben har en god tanke och plan på hur man ska agera vid eventuella fall i framtiden.

– Så här ser samhället ut i stort. Risken att bli smittad finns även om du bara går ut på stan eller åker och handlar. Ska man se det generellt så är risken kanske mindre i vår miljö än i andra. Det viktiga är att man har en bra plan för hur man kommer agera när något händer, säger han.