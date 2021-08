Besjälade djur och växter på Västerås Konsthall

– "Animism" betyder besjälning av allt levande, växter och djur, och det har varit en vanligt förekommande föreställning många religioner och andliga traditioner, säger Lotta Mattsson från ArtMobile.

Ett 30-tal olika konstnärer ha bjudits in att under två veckor ställa ut verk med just det temat på Västerås Konsthall.

– Vi ordnar en "Art Fair" varje år och vill knyta an till en aktuell fråga tiden, den här gången blev det miljöförstöringen och klimatförändringarna, säger Lotta Mattsson.

Själv har hon skapat ett kollage som bjuder in till en besjälad värld av insekter, djur och växter.

– Det är ett konkret och något övertydligt verk som till och med har en bruksanvisning, säger Lotta Mattsson.

Hallstahammarkonstnären Tapani Björkbacka är också medlem i ArtMobile, men han förhåller sig betydligt mer fritt till temat. Han är känd för sina abstrakta verk med återkommande former, och det är också vad han ställer ut den här gången.

– Jag har en ryggsäck med figurer som återkommer i mina verk, jag brukar använda dem i fyra-fem målningar och sedan tröttnar jag på dem. Jag arbetar med att skapa en slags balans mellan form och färg och det kan ta åratal innan jag uppnår det jag vill, säger Tapani Björkbacka.

En tredje medlem i konstnärsgruppen är Susanne Torstensson hon har knutit an till den andliga aspekten och gjort en slags totempåle.

– Jag använder mig mycket av återbruk i min konst och jag har skapat min totem med glas jag har hittat. Det finns något djurliknande i glasens form när man tittar närmare på dem, säger Susanne Torstensson.

Stig Fröberg närmar sig ondskan i en av sina grafiska bilder.

– Jag sällar mig till de övriga sagoberättarna där de mörka krafterna möter de ljusa. Och den klassiska sagan värnar oftast om det goda. Hur det kommer att gå i den kampen i min bildvärld vet jag ännu inte. Men den onda kraften gör sig helt klart bäst på bild, säger Stig Fröberg.

Lars Hedberg fotar under namnet "Lars of Sweden" och har tagit bilder på några ytterst levande träd i Västeråstrakten.

– Jag är en trädkramare och trädkramare som jag lägger märke till de här träden, deras form gör så att det ser ut som om de sträcker sig och rör på sig, säger Lars Hedberg.

Graciela Loscalzo har gjort sagolik keramik på samma tema. Hon visar en samling kusliga trädfigurer.

– Det är lyktor, så om att placerar ljus i dem i mörkret blir de ännu läskigare, säger Graciela Loscalzo.

Henrik Haukeland hade svårt att direkt relatera till det övergripande temat, men hittade sin egen mer "syntetiska" väg in i det.

– Jag är inte så mycket för naturromantik och sådant, men jag kom att tänka på "Kool-Aid" en slags saftdryck som är vanlig bland barn i USA och som jag själv drack där på kalas när jag bodde där som liten, säger Henrik Haukeland.

– Den får barn att bli väldigt livliga och frågan är om de ämnen som den innehåller är så nyttig egentligen. Men den har en maskot, "Kool-Aid-mannen", en glad gubbe som alltid utropar "Yeah!" i reklamfilmerna för drycken, fortsätter han.

Marie Långhans är en välbekant konstnär för många västeråsare. Hon har under lång tid intresserat sig för korallrev, något som syns i hennes målning "Under ytan".

– Världens korallrev är väldigt hotade, men nu har man börjat plantera nytt för att rädda de som finns i Maldiverna bland annat. Min bild visar hur trolska reven blir när man som dykare börjar få ont om luft, det är som att man ser annat liv i dem, olika djur framträder för oss, säger Marie Långhans.

"ArtFair Animism" öppnar i dag och visas fram till den 22 augusti.