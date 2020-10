Beskedet efter debutantens start i oväntade rollen: ”Skulle nästan vilja säga att ...”

Kevin Custovic var tänkt som startman på den högra wingback-positionen mot Halmstad på lördagen.

Men Custovic blev sjuk och Moonga Simba fick chansen för första gången från start i VSK:s superettan-elva.

– Jag fick veta att jag skulle starta kvällen innan, förklarade Simba, som är van vid en mer offensiv roll på kanten där han kan utmana sin motståndare. Jag hade inte svårt att sova. Jag var bara taggad. Jag är aldrig nervös inför en match.

Helt ny var han dock inte på positionen.

– Jag har spelat lite wingback tidigare, med Karlberg i division II. Det var ovant, men jag hade inte tappat allt jag lärt mig på den positionen.

– Defensivt skulle jag hålla linjen med övriga backarna. Vi hade pratat innan om att inte släppa till något mellan oss.

Offensivt fick Simba stora ytor på det studsiga och tungsprungna naturgräset på Örjans Vall.

– Så fort jag fick läge en mot en, så skulle jag utmana. Vid 1–1-målet var det meningen att jag skulle skjuta, men mitt skott blev dåligt. Ett dåligt skott som ledde till ett mål ändå, sa Simba angående bollen som letade sig fram till Viktor Prodell via hemmalagets Andreas Johanssons olyckliga brytningsförsök i den andra halvleken.

Att HBK återtog ledningen bara någon minut därefter kändes surt.

– Klart att det var tungt att släppa in ett mål direkt efteråt, men det gick inte att gräva ner sig. Vi tryckte på bra i slutet och hade vi fått några minuter till hade vi nog kvitterat. Det var känslan i alla fall.

Tycker du att du förtjänar att starta också i nästa match?

– Det är upp till tränaren att välja, samtidigt som Kevin har gjort det bra. Men jag tycker att jag gjorde en bra insats i den här matchen och jag har inga problem att fortsätta som wingback.

VSK-tränaren Thomas Askebrand ser också att Simba kan få fortsatt förtroende som wingback.

– Jag tycker Moonga gör en riktigt bra insats, sa Askebrand efter matchen. Jag skulle nästan vilja säga att på det sättet vi spelar nu är det nog hans position, kan jag tycka.

– Alla minuter han och de andra spelarna som kom i somras får, och den erfarenheten de får av superettan, bygger på till nästa år. Då hoppas vi att de ska blomma ännu mer, men jag tycker redan de gjort det på ett bra sätt. Man ska acklimatisera sig till denna serien, det är skillnad mot att spela i division 1.

Matchfakta:

Halmstad BK–VSK 2–1 (1–0)

Mål: 1–0 (37) Mikael Boman, 1–1 (56) Viktor Prodell, 2–1 (57) Sadat Karim.

Varningar, HBK: –. VSK: Sean Sabetkar, Filip Almström Tähti.

Domare: Adi Aganovic.

Så startade VSK:

Anton Fagerström – Michael Jahn, David Engström (ut 45), Sean Sabetkar – Moonga Simba, Simon Johansson (ut 71), Jonas Hellgren, Albin Sporrong (ut 82), Filip Almström Tähti – Brian Span (ut 72), Viktor Prodell (ut 71).

Ersättare: Daniel Svensson, Viktor Steen, Pedro Ribeiro (in 45), Justin Salmon (in 72), Moussa Traore (in 82), William Videhult (in 71), Karwan Safari (in 71).