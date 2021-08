BILDEXTRA: Fortsatt kraftigt regnoväder i Västerås – översvämmade bilvägar och parker

Anmäl text- och faktafel

På tisdagen gick SMHI ut med en klass-1-varning för stora regnmängder i Västmanlands län.

Enligt Josefine Bergstedt, meteorolog på Stormgeo, har det kommit 22,7 millimeter regn i Västerås under det senaste dygnet, mellan 09.00 tisdag och 09.00 onsdag. I Sala har under samma tid 39,6 millimeter regn kommit, och i Kolsva 28 millimeter. Regnet väntas enligt meteorologen fortsätta falla under onsdagen, men under dagen kommer det att avta.

– Det blir inga större mängder, säger Josefine Bergstedt och fortsätter:

– På torsdag kan det bli en del sol, och uppehåll.

Regnet fortsätter att ställa till det även under onsdagen. Här är några exempel:

