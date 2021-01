BILDEXTRA: Kika in i teaterns kostymförråd

Anmäl text- och faktafel

På 1 066 kvadratmeter på Bäckby finns Västmanlands teaters kostym- och dekorverkstad. Här finns alltså gott om plats för bland annat ett snickeri, en målarsal, en repsal och såklart kostymateljén med mer än 10 000 klädesplagg och dryga 2 000 par skor.

En vuxen människa behöver bara ha en gnutta barnasinne kvar för att känna som att hon gått genom garderoben i Narniaböckerna för att sedan hamna i en miljö tagen från en klassisk julkalender.

Nu har Halloween visserligen redan varit, annars hade det varit kul att klä ut sig i någon av de glittriga, antika, komiska och i vissa fall helt galna plaggen. Västmanlands teaters kostymmästare Gunilla Edlund Särneskog visar VLT Stadsliv runt och berättar att det är många som vill låna plagg.

– Vi lånar inte ut plagg men vi har fått många förfrågningar ska gudarna veta. Alla säger att de ska vara så försiktiga. Och jag säger att: "Det kommer du säkert vara, men kommer de andra gästerna vara det? De vet inte var du har lånat det någonstans."

Vi befinner oss på andra våningen i huset där kostymförrådet huserar. Här hänger plaggen på galgar eller är vikta (i KonMari-anda) och stoppade i olika märkta lådor. Ordningen är fullständig. Efter flytten från teatern till Bäckby fick Gunilla Edlund Särneskog nämligen ta kontrollen över textilmassorna.

– Då kom det fram nästan som en bokstavskombination av ordning i mig. Allting som är i kostymförrådet har jag sorterat så jag har jättebra koll på vad jag har och inte har. Varje sak har sin plats. Jag vet precis var jag ska leta. Det måste man nästan ha för annars blir det kaos.

Har du sådan här ordning hemma också?

Gunilla skrattar till.

– Nej, jag har barn.

– I min garderob har jag ordning.

Vi kikar på brandmansuniformer, polisuniformer, paljettklänningar, aftonklänningar i siden och sammet, kostymer, vita skjortor och jeans från alla tänkbara tidsepoker. Mycket återanvänds men inte allting som hänger här kommer användas på scen igen. Men det betyder inte att det inte är till någon nytta.

– Det som hänger här, det är 3d-mönster för mig. Man kan ta fram ett plagg, hänga på provdocka eller prova på en skådespelare och så gör jag mönster från den.

Gunilla plockar fram ett korsettliv med kjol som Marion hade på sig i pjäsen "Robin in the Hood".

– Jag kan visa den här för det är jag som har sytt den. Jag skickade efter de här paljetterna. För att vara helt säker på att de här inte skulle gå sönder, för jag vill undvika att laga under spelperioden, så har jag suttit och sytt fast varje paljett för hand. Två och en halv dag tog det. Men inte en enda paljett trillade av.

Vi viker runt ett hörn och kommer till skodelen, som rensas då och då. Nyligen skänktes en drös till Länsmuseet.

– Nackdelen är att många gamla skor inte åldras med värdighet. Vi har lite isolering här men rakt ovanför är det plåttak så det blir stekhett. Det torkar ut skorna.

Gunilla böjer en sko som knakar rejält.

– Den här kommer inte hålla på scen, säger hon och släpper den i marken, ännu ett sätt att testa skons hållbarhet.

Tillbaka vid kläderna igen tar Gunilla fram en lila sidenklänning som skapade en helvetisk arbetsdag för henne 2016.

Föreställningen "Katt på hett plåttak" hade varit på turné och nu var det dags att spela i Västerås. Det var även det enda tillfället under hela turnén som det fanns möjlighet att lämna den på kemtvätt.

Gunillas son var sjuk och hon skulle vabba men var och hämtade klänningen på kemtvätten på morgonen. Och den hade krympt, åtta centimeter på längden och i omkrets.

– Och det här är en tajt klänning. Det upptäcker jag tio minuter över nio och klockan 18 är det föreställning och det är utsålt. Panik på alla fronter. Att känna det ansvaret. Vad gör jag? Jag hade ingen klänning som liknade i förrådet, som jag kunde sy om. Jag var tvungen att sy en ny, jag var tvungen att lösa det. Det var fruktansvärt.

Gunilla tog med sin sjuke son, åkte till Furulunds tyger och hittade ett liknande tyg. Sedan ringde hon skådespelaren Ulla Tylén, som skulle bära klänningen i pjäsen, och kollade om hon kunde komma in på en provning.

– Jag paniksyr. Jag har aldrig sytt så fort i hela mitt liv. Den här klänningen tog en vecka att sy. Och nu ska jag göra en ny på en dag och har dessutom en sjuk son som jag ska ta hand om. Klockan 15 kommer Ulla för provningen, då är den öppen bak i vid blixtlåset. Ulla glider in. Och jag har panik och säger: "Jag ska fixa det." Ulla säger: "Det är lugnt. Jag litar på dig!" Och jag provar den på henne och den sitter helt perfekt. Så jag fållar den och hinner sy tre stycken blommor som jag hinner sätta som dekoration. Jag åker in till teatern. Klockan 17.45 levererar jag klänningen. Jag hade 15 minuters marginal.

Gunilla fortsätter:

– Där står Ulla i sin loge, hon har haft soundcheck, hon står där sminkad, i peruk, i sin underklänning med strumpor och skor. Jag kommer in med andan i halsen: "HÄR ÄR KLÄNNINGEN!" Hon bara: "Tack tack." Hon var hur go som helst.

– Nästa dag satt jag och gjorde de andra 42 blommorna och sydde på dem. Jag hade så ont i fingrarna.

Vi går ner i verkstan över till andra sidan och upp för en annan trapp som leder till hattförrådet. Ja, det finns ett eget rum för alla hattar. I regnbågens alla färger. På ett bord står även kostymen för Mårran från Mumintrollen. Gunilla demonstrerar hur ögonen rör sig.

– Det var många barn som blev rädda för den här.

Det måste vara härligt att få vara här och jobba i den här miljön?

– De här lokalerna är ljuvliga. Det är tråkigt att vara en bit från teatern förstås, men när det börjar dra ihop sig till premiär och det är nerver och det är lite stissigt så är det jätteskönt att åka ut hit och få lite lugn och ro.

Intill verkstan på bottenvåningen har Gunilla en stor hörna med bland annat tvättmaskiner, kokplattor, baljor, en gammal hederlig mattvätt och hyllor med textilfärger. Hon tillbringar mycket tid med att färga och patinera tyger i exakt rätt nyans.

– Nu håller jag på att få nya tvättmaskiner och jag behöver toppmatade tvättmaskiner för det är ju inte så att jag bara tar ett plagg och slänger in det i tvättmaskinen och sätter på ett program utan jag står och öppnar och kollar. Var är jag nu? Nä, det är lite för blått, jag får lägga på lite gult. Och så in igen och öppna och kolla. Det är det jobbet går ut på också, att jag ska färga in den där exakta nyansen.

Gunilla berättar om ett tillfälle när hon skulle färga en jättedyr gipyrspets från vit till grön, till en klänning till "Katt på hett plåttak"

– Det är den svåraste färgen att färga för den kan slå åt alla möjliga olika håll. Spetsen kostade 800 kronor meter så fick inte bli fel. Jag tror jag höll på i nästan två dagar innan jag till slut hittade den exakta färgblandningen, temperaturen och tiden så att jag vågade lägga ner den där spetsen. Men jag darrade på handen. Det var läskigt.