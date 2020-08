BILDEXTRA: Morbid slottsanda på 78 kvadrat i Lillhamra: ”Gillar döda djur och ting”

Anmäl- text och faktafel

– Vi kan själva bli hemmablinda och vänja oss vid stilen så det nästan känns som att vi bor i ett vanligt Svenssonhem, säger Cornelia Wilhelmsson.

Kontrasten från den sterila trappuppgången är så pass slående att man knappt vet vart man ska vila ögonen när man tar första klivet in hemma hos Tommy Eriksson och sambon Cornelia Wilhelmsson.

– Vi ville ha en mörk och murrig hall med punktbelysning och framförallt mycket att titta på, säger Tommy Eriksson.

För drygt ett år sedan var lägenheten kritvit och saknade enligt paret både liv och rörelse. Det var inte den själlösa lägenheten som först lockade utan området och den färgglada fasaden. Efter en bokad visning var de fast och sedan började planeringen för hur de skulle få till sitt industriella slott.

– Vi tänkte vara sparsamma först. I vardagsrummet ville vi ändå ha en ljus bas och vi båda gillar betong. Vi hittade en billigare variant tillslut, de vi kikade på först skulle kosta oss 15 tusen bara i tapeter, säger Tommy.

Men Tommy och Cornelia valde sedan att helt enkelt gå all-in när de kom till inredning och tapeter.

– I gästrummet har vi 50-talstema. Där kunde vi inte bestämma oss för en tapet så det fick bli fyra. Två var valde vi. Jag ville ha något som var rosa i lägenheten och det fick då bli en av de väggarna, säger Cornelia.

Intresset för inredning har alltid funnits hos var och en, men det var inte förrän för tre år sedan när de blev ett par som intresset exploderade. Tommy berättar att det nästan blev som en tävling när Cornelia först flyttade in i hans tidigare lägenhet.

– Hon började tycka till och så köpte hon hem någon galen sak och då ville jag försöka toppa det. Sen var det igång. Nu i den här lägenheten har vi kommit så pass långt med inredningen att vi mer fyller på.

Tommy gillar religiösa prylar i olika former, han är inte religiös, utan uppskattar innebörden och designen. Medan Cornelia är mer förtjust i det morbida. Det är två skilda stilar som ändå enligt dem själva passar bra tillsammans.

– Sedan gillar vi allt där emellan som helt enkelt är udda och med historia. Vi tycker om att träffa säljaren, för då kan vi även få möjlighet att höra historian bakom prylen. Så vi köper sällan nytt, då köper vi hellre en kista som är 200 år gammal, säger Tommy.

Soffan är bara en av lägenhetens alla prylar som har en historia. De var ute efter en 60-tals soffa och besökte Returbolaget i Västerås, en butik de besöker minst en gång i veckan. Där såg de den gröna välbevarade soffan och fick veta att den hade tillhört en gammal dam som satt i rullstol. Hon hade köpt möbeln till sina gäster men tyvärr hade hon sällan besök.

– Jag brukar tänka på den damen när jag sitter i soffan. Men det är lite de vi menar med historian bakom våra inredning, säger Cornelia.

Det är dock svårt att hitta inredning i de traditionella inredningsbutikerna. Förutom Returbolaget här i Västerås så hittar paret mycket av sin inredning utanför stadens murar.

– Vi har rätt nyligen hittat en butik utanför Kolbäck. Den heter Alla tiders konst och antikt, där kan man leta i drivor av udda antikt.

Det finns två butiker som paret gärna besöker och den ena heter Filipiniana som ligger i Göteborg och Fat Cat Stockholm, som ligger på söder i huvudstaden.

– Det är butiker som har murriga, excentriska prylar med humor.

Cornelia och Tommys första gemensamma köp är den döda älvan som hänger i hallen på väggen. Cornelia berättar att hon blev störtförälskad när hon såg Död Älva som är skapad av konstnären Rachell Post.

– Rachell gör väldigt udda saker och jag gillar ju som sagt det morbida, och döda djur och ting. Alla hans skapelser har också en historia och en bakomliggande tanke.

– De döda uppskattar jag för att det finns en historia även där. Som älghornet på väggen, den älgen har levt ett liv och jag gillar att tänka hur den har haft det. Min morfar är även jägare så jag är uppfödd med alla dessa döda djur, tillägger Cornelia.

I tavlan finns det ett gammalt porträtt på ett gäng gruvarbetare som poserar med Död Älva som då enligt konstnären ska ha drunknat och ruttnat i gruvan och senare hittats av en gruvarbetare.

Dörrarna i lägenheten är även numrerade ett till fyra. Bakom den tredje dörren hittar vi badrummet. Hemmets förmodligen mest sterila rum som är inrett likt en operationssal. På bänken i badrummet finns det även ett provrör med etiketten ebolavirus.

– Ett badrum behöver inte vara utan inredning. Det är dock väldigt svårt att hitta äldre gamla sjukhusgrejer att ha som inredning. Rachell Post, han som gjort Död Älva har gör sånt här där man har fingrar i en burk. Mer sånt vill jag ha här inne, säger Cornelia.

Cornelia och Tommy har även en liten kattuppfödning av rasen Selkirk Rex. I ett hem med mycket prylar, tunga långa gardiner är det kanske inte för ögat, ett hem för en katt.

– Katterna måste såklart få ha sina ställen men de kattsakerna med tassar på, det passar inte så bra in hemma hos oss. Nu river katterna inte på möblerna och de puttar inte heller ner saker från fönsterna, det är vi glada för. Vi har istället försökt ge dem ställen med inredningen, säger Cornelia.

I de gamla väskorna bakom soffan är ett perfekt ställa för katterna att ligga och sova. Inne i 50-talsrummet finns en stor kattkoja som paret har målat om så det ska matcha rummets färger och i trälådan är kattlådan undangömd.

– Det fick bli lösningen på att få bort kattlådan som inte är jättetrevlig och inte heller fin att ha framme, tillägger hon.

Efter ett års tid i lägenheten har Cornelia och Tommy börjat drömma om ett torp på landet. De önskar mer plats, och att få gå all in både in- och utvändigt, till och med i trädgården.

– Det vore kul att få vara kreativ själv. Tänk att få ha en egen bod där man kan få skapa egna prylar. Katterna hade fått mer frihet och en egen utegård och kanske hade vi skapat det där cirkusrummet som vi egentligen skulle vilja ha här i lägenheten. Det återstår att se, säger Tommy.

Fakta om Cornelia och Tommy:

Tommy Eriksson, 37 år, arbetar som teamledare logistik på GKN i Köping

Cornelia Wilhelmsson, 37 år, arbetar som medicinsk sekreterare

Intressen: Inredning, resa, katter, träning, baka och pyssla.

Instagram: @rexellens_design för fler bilder lägenheten, samt tips på shopping och inredning.

