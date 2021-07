BILDEXTRA: Nu ska Mälaren muddras – 160 meter långa fartyg på ingång

Anmäl text- och faktafel

På söndag startar arbetet med att muddra farlederna in till hamnen i Västerås för att större fartyg med mer last ska kunna ta sig in i hamnen.

Farlederna och hamnarna i Västerås och Köpings kommuner ska bli bredare och djupare för att större fartyg ska kunna lägga till i hamnen. Nu ska fartyg som är 160 meter långa, 24 meter breda och sju meter djupa kunna komma in och på så sätt sänks transportkostnader eftersom fartygen kan ta mer gods. Nuvarande maxmått för fartygen är 135 meter i längd, 18 meter i bredd och 6,8 meter i djup.

I farlederna kommer botten att muddras ur till 8,4 meters djup och i hamnen ner till 8 meter för att ha en marginal så att fartyg med ett djup på sju meter kan ta sig in. Farlederna breddas också och skarpa girar rätas ut.

– Inne i hamnarna breddar de mest för att de större båtarna ska kunna vända, säger Carl Winberg, byggledare på Västerås Stad.

I Västra hamnen står muddringsverket Harald och väntar på att det ska bli söndag för att då ge sig ut i Mälarens farleder. Muddringsverket är 59 meter långt, 14 meter brett och grävmaskinen väger 250 ton. De höga svarta pelarna fungerar som stödben för att hålla muddringsverket på plats ute på sjön. Det tredje stödbenet kan vinklas fram och tillbaka och med hjälp av grävskopan förflytta muddringsverket något.

– Om det är längre än 50 meter använder vi bogserbåt, säger Michael Backlund, projektchef på Wasa Dredging.

Totalt ska en miljon kubikmeter muddermassor tas upp ur farlederna och hamnarna. Muddermassorna tas upp med grävskopor i olika storlekar. Muddringsmassorna läggs sedan på pråmar som körs vidare till fyra bestämda dumpningsplatser och töms i Mälaren.

– Det finns väldigt bra mätsystem ombord så man släpper massorna på koordinater. Varje dumpningsområde är flera hektar stora men det finns en specifik plats för varje dumpning, säger, Max Bjurström, projektledare på Sjöfartsverket.

Muddringsmassorna delas in i olika kategorier beroende på föroreningsgrad. Den massa som bedöms som förorenad tar Västerås stad, respektive Köpings kommun hand om. Massan som bedöms som måttligt förorenad dumpas i en djuphåla i Blacken öster om Kvicksund och täcks sedan över med oförorenad massa.

Michael Backlund är projektchef på familjeägda Wasa Dredging som har tagit två uppdrag, ett från Västerås stad att muddra hamnområdet och ett av Sjöfartsverket att muddra farlederna. I Köping är det Peab som muddrar. Slutdatumet för projektet är första mars 2022. Själva muddringsarbetet beräknas vara klart den 15 december, om det inte is.

– Om det inte blir is, då pausar vi och börjar igen nästa år, säger Michael Backlund.

Vad är de märkligaste du har grävt upp när ni har muddrat?

– Det största jag själv har tagit upp med skopan var ett rejält gammalt båtankare. Jag tror det vägde runt 8-10 ton. Det står och pryder farsans gräsmatta nu, säger Michael Backlund.