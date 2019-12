Bildextra och recension: Så var Zara Larssons framträdande – Stora torget fullsmockat

Ingen sjunger som Sveriges största världsstjärna, Zara Larsson. Så var det även när hon för första gången någonsin kom till Västerås på Musikhjälpens sista dag, under de absolut sista timmarna.

Men framträdandet kom med ett par besvikelser.

Den första var spelplatsen.

På Musikhjälpens Instagramsida undrade en följare om Zara Larsson skulle spela på den utomhusscen som ställts upp, där programledarna senare ska avslöja hur mycket pengar som samlats in till årets tema "Sex är inte ett vapen".

Svaret från Musikhjälpen var att det fick bli en överraskning.

Med andra ord: en ganska tydlig indikation på att spelningen skulle äga rum på utomhusscenen. Annars hade man bara kunnat meddela att giget i sedvanlig ordning skulle vara i glasburen. Detta ledde till att många av hennes fans förhoppningsfullt samlades vid utomhusscenen.

Men sedan drog musiken i gång i glasburen, där Zara Larsson (vilket är en uppmaning från tv-producenterna till alla artister) oavbrutet stod vänd mot tv-kamerorna. Så det var inget drömscenario för många av hennes fans.

Låtarna som framfördes var "Ruin my life", "All the time" och "Invisible". Bra låtar, som samtliga framfördes avskalat med akustisk gitarr. Och jag kan förstå att man vill komma åt det finstämda, att man kanske tycker att det harmoniserar väl med Musikhjälpen som koncept.

Men hade man inte kunnat framföra åtminstone en låt med lite ös? Fyra av "Lush life" på högsta volym och se ett fullproppat Stora torget dansa, vibrera och sjunga med?

Samma känsla infann sig på lördagseftermiddagen när Loreen gjorde en, förvisso vacker och drömsk, tolkning av "Euphoria". Tanken var att skapa Musikhjälpens största allsång någonsin. Kanske var det det till antalet människor på plats, men definitivt inte i antalet människor som sjöng med.

Om man bara ska framföra en eller ett par låtar – kan man inte ge publiken vad den vill ha?

Jag upprepar: Zara Larsson är fantastisk, och ingen sjunger som hon.

Men den här gången var jag faktiskt mer sugen på att höra tusentals västeråsare sjunga och dansa tillsammans med henne.

Spana in VLT-fotografen Martin Bohms bildextra från Zara Larssons spelning: