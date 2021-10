BILDEXTRA: Publikrekord på Västerås rockfest

Raised fist, Smash into pieces, Lillasyster, Corroded och lokala Kill the Kong var några av banden som framträdde under lördagens endagsfestival.

Då visade västeråsarna att suget efter livemusik är stort.

2 300 personer är publikrekord för Västerås rockfest.

– Det var verkligen bra tryck hela kvällen. Jag är faktiskt överraskad att det blev så stor publik till slut – trots pandemi, återbetalningar och att datumet flyttats ett par gånger, säger Per Karlsson.

Till årets festival hade man genomfört en rad praktiska förändringar. Det var fler foodtrucks, serveringsområden och utställare. Dessutom förbands ABB Arena syd, där akterna framträdde, med ABB Arena nord, som hade sin servering öppen.

– Det blev ett naturligt flöde däremellan, vilket gjorde att festivalen blev luftigare.

Vad tycker du var den musikaliska höjdpunkten?

– Alla var grymma, men det var kanske framför allt två höjdpunkter. Dels Raised fist, som väldigt många var där för. De är ett av Sveriges bästa liveband. Dels (Västeråsbandet) Kill the Kong, som alltid levererar på högsta nivå.

Här är VLT-fotografen Martin Bohms bilder: