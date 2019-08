BILDEXTRA: Sveriges största pelargonutställning på Vallby Friluftsmuseum: ”Tusentals besökare”

Quantock Double Dymon, Tattoo och Viva Carolina är bara tre av 842 pelargonsorter som under denna helg dekorerat missionshuset på Vallby Friluftsmuseum. Blomblad av olika kulörer och ljuvliga former lockade ögats syn och det gråmulna vädret var som bortblåst när VLT klev in i missionshuset under söndagen, där Sveriges största pelargonutställning ägde rum.