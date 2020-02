BILDEXTRA: Tjuvkika inuti Västerås citys nya krog – snart premiärdags

Tidigt under 2018 rapporterade VLT att restaurangen Blackstone Steakhouse ville expandera till Västerås. I november 2019 blev det till sist klart med franchisetagare och lokal.

Lars Sandström berättade att han såg fram emot att få erbjuda västeråsarna "någonting annat än hamburgare".

Blackstone Steakhouse serverar allt från vilt till pizza till oxfilé till svärdfisk, med vegetariska och veganska alternativ.

Och konceptet är nytt för Västerås.

Den som beställer in en köttbit får exempelvis tillaga den själv vid bordet.

– När köttbiten kommer in på lavastenen är det bara grillränder på den, men i övrigt är den rå på insidan. Jag har jobbat inom restaurangbranschen länge och vet att medium eller well done för dig kanske inte är det för mig. På det här sättet får gästen exakt den stekgrad den vill ha, säger Sandström.

Hur känns det inför premiären?

– Bättre än jag trodde. Allting är på plats med leveranser och tillstånd. Sedan får man alltid se hur det fungerar med personalen eftersom allting är nytt för dem och det blir skarpt läge direkt, men jag är inte ett dugg orolig.

Den första fredagen är fullbokad och även lördagen ser ut att bli det.

– Folk har visat väldigt stort intresse, vilket jag tror handlar om att de är glada över att få testa på någonting nytt. Vi har inte ens öppnat än men har redan över 1700 följare på Facebook. Nu ser vi bara fram emot att få dra i gång allting.

