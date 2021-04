Under måndagen premiärspelar VSK mot AFC Eskilstuna i superettan.

Under helgen har Grönvitt slipat formen och kommer heltaggade inför en säsong, där cupframgången skruvat upp förhoppningarna och förväntningarna.

Var det startelvan som tränaren Thomas Askebrand samlade runt taktiktavlan under söndagen?

Se VLT:s bilder från helgens träningspass här nedan.