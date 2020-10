Björkman: ”Jag vill inte längre springa iväg när jag hör Alex Schulmans röst”

Anmäl text- och faktafel

Jag som aldrig egentligen har lyssnat på poddar tidigare har behövt hitta nya tidsfördriv det här skräpåret.

En av dessa nya härliga tidsfördriv är ”ursäkta” av Västeråsbördiga stand up-komikern Johanna Nordström och Edvin Törnblom.

Podden startades lite av en slump när Johanna Nordströms första stand up-turné ”Ring polisen” ställdes in på grund av corona. Nu är ”ursäkta” en av de största poddarna i Sverige. Ursäkta? Hur gjorde ni det ungdomar?

Genom att vara otroligt underhållande såklart. Men det är mer än så. De är typ spritt språngande galna. Och det är därför man älskar dom.

Oj oj oj. Säger jag bara. Jag har aldrig varit så där ung. Och Johanna och Edvin kommer aldrig bli så gammal och tråkig som jag.... var när jag var 12.

Jag matar även tant-sidan i mig själv (den största sidan) med ”Skäringer & Mannheimer”. Jag insåg för övrigt inte att det var en tantpodd innan jag började lyssna på ”ursäkta”. Inte för att det är något fel med en tantpodd. Absolut inte. Och såklart är det människor i alla åldrar som lyssnar även på ”Skäringer och Mannheimer”.

Eftersom jag under flera årtionden har haft oerhört svårt för Alex Schulman för skäl en del av er förstår utan att jag behöver förklara så har jag såklart inte varit en av de där hängivna fansen av Alex & Sigges podcast. Men så kom corona och jag ville utmana mig själv lite grann och tänkte: ”Vilken podd vill jag verkligen inte lyssna på?” Jo, Alex och Sigges. Så just därför ska jag ge den en chans.

Samhället må vara polariserat utav bara h-ete men mitt hjärta ska inte vara det. Men i bästa fall får jag vatten på kvarnen och kan gnälla ännu mer på herr Schulman.

Men vet ni vad? Grabbarnas självkärlek och arrogans lyste bara klart som Venus i Mars under cirka hälften av tiden i varje avsnitt. Resten var tiden var det faktiskt intressant. Det är särskilt roligt när de på fullt allvar ska berätta om sina vardagsbestyr genom att, som det låter, läsa innantill, poetiska meningar med allvarliga stämmor. Anyway. Nu är vad som helst möjligt. Jag vill inte längre springa åt motsatt håll när jag hör Alex Schulmans röst. What’s next? Kommer jag få för mig att man kan äga för många kappor? Nej. Så långt ska vi väl ändå inte gå.

Jag var för övrigt nere på stan och frågade folk vad de lyssnar på för poddar, kolla in det i nya numret av VLT Stadsliv.

