Björkman: "Proppfulla uteserveringar i Västerås – är folk dumma eller?"

Jag gick ner på stan i torsdags för att köpa take away, som jag gör då och då under dessa nya konstiga tider av hemmaarbete och noll kollegor i närheten. Jag sicksackade som en idiot på gatorna för att försöka hålla två meters avstånd till alla människor jag mötte. Många är som jag, och man ler lite åt varandra på var sin sida av trottoaren. Andra måste leva under en sten för de kunde uppenbarligen inte bry sig mindre. För att inte tala om alla typer som hostar, nyser och spottar (!) rakt ut utan den minsta eftertanke.

Jag la märke till att bland andra Bierkeller och Café Gränden föredömligt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har långt emellan sina bord på uteserveringarna. Men jag såg också de som inte gör det. Uteserveringar där borden stod på samma avstånd som alltid, stolar rygg i rygg och det var fullt med människor! Är folk dumma eller?

Jag vill inte sprida rädsla och hysteri som ni som har läst mina tidigare krönikor förhoppningsvis har uppfattat. Men bara för att man inte tillhör en riskgrupp betyder inte det att man kan bete sig som man vill. Visserligen är det en mycket liten del av människor under 70 som dör av COVID-19. En lite större grupp än så behöver intensivvård, vilket är ovanligt när det kommer till en influensa. Och att så många behöver det samtidigt är något som modern svensk sjukvård aldrig har sett tidigare. Jag säger inte att man ska gå omkring och vara livrädd, men man ska för i helvete följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Det gäller både privatpersoner och restaurangägare.

Eller vill ni att våra myndigheter ska behöva ta det ett steg längre och förbjuda oss från att lämna våra hem och stänga alla restauranger och butiker?

För er som har missat det: Eftersom ingen har immunitet mot det nya coronaviruset så sprids det mycket snabbt genom befolkningen, även om de flesta inte blir svårt sjuka. Men eftersom det sprids så pass fort når det snabbare fram till de individer som av olika anledningar blir så sjuka att de behöver vård. Resultatet är att vår vårdpersonal just nu jobbar arslet av sig. Och de kommer inte orka hur mycket och hur länge som helst.

När du blir uppmanad att tvätta händerna, hålla social distans och vara hemma vid minsta tecken på förkylning är inte det för att du garanterat dör om du inte gör det. Det är för att om vi inte gör det finns det en risk att vården kollapsar. Och vad tror du händer då?

Så skärp dig och tänk på någon annan för en gångs skull!