BJÖRKMAN: ”Tack till skolämnet som frambringade 12 års ångest”

Min kollega William Holm skrev en krönika i VLT nyligen om att han tyckte det var konstigt att svenska grundskolan lär ut fler timmar slöjd än historia och att det är dags att skrota slöjden. Reaktionerna var många och olika.

Personligen hade jag inga problem med varken sy -eller träslöjd, jag lärde mig faktiskt mycket från båda. Men jag tror vi alla kan känna igen oss i det där att det fanns någon del av skolan som inte direkt var positiv, huruvida det var matematiken, engelskan, gympan eller rasterna.

Själv var jag aldrig bra på att passa in. Jag har aldrig klarat av att förställa mig själv, inte för någon anledning och definitivt inte för att bli populär.

Med det absolut värsta med grundskolan för mig var gympan. Jag var inte bra på någonting förutom dans och simning och ja, hur mycket tid tror ni vi ägnade åt det? Nä, BOLLSPORT, det skulle man vara bra på om man ville ha högt betyg och ryggdunk.

Jag hade ångest under varje gympalektion (egentligen hela den dagen jag visste att det var gympa på schemat) under 12 års tid. Att förstöra för hela laget genom att vara dålig var inte något jag klarade av. Under andra ämnen påverkade mina resultat i alla fall ingen annan.

Jag hade till och med mardrömmar om skolgympan flera år efter att jag tagit studenten. Hur sjukt är inte det?

Om jag hade varit tvungen att gå om grundskolan nu hade jag skolkat från varenda gympalektion. Men den ”duktiga flicka” jag var som liten hade aldrig ens kommit på tanken att prioritera sin mentala hälsa framför att göra som hon blev tillsagd.

Men om jag gjort det och i stället ägnat mig åt träning jag gillade skulle jag kanske slippa den ångest som ibland fortfarande uppstår när jag slår på tv:n och ser sport eller när jag går in på ett gym.

Om mina gympalärare visste att de kopplade ihop träning med ångest, skulle de då säga att skolgympa var hälsosamt för mig?

Är då min slutsats att skol­gympan borde avskaffas? Nej. Drömmen vore ju såklart om man kunde individanpassa ämnena mer.

Men skolan ska ju också förbereda en för livet. Och livet är jobbigt och fullt av motgångar. Från det perspektivet har ju skolan i alla fall inte curlat mig, utan förberett mig för verkligheten.

Så tack skolgympan, jag lärde mig massor. Visserligen inte ett dyft om bollsporter, men desto mer om ångesthantering.