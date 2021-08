Björndahl fick äntligen fira med VSK-fansen – förgäves: ”Jävligt tufft – bara ridå”

VSK har precis tappat en klar seger borta mot IK Brage till oavgjort 3–3 när anfallsstjärnan Erik Björndahl kliver ut från omklädningsrummet för att göra en intervju som både han och VLT:s utsände bara minuter tidigare trodde skulle handla om två mål som gav Grönvitt en välbehövlig seger.

Men så blev det alltså inte.

– Det är jävligt tufft. Vi har fina prestationer flera matcher i rad nu men får inte med oss poängen. I den här matchen var känslan att vi skulle vinna, vi gjorde en bra match fram till 3–1.

– Någonstans där gav vi bort hela initiativet och då riskerar man att det blir jävligt farligt. Därifrån fick Brage matchen precis dit de vill, säger Björndahl.

Är det typisk för ett lag i er situation?

– Ja, det är precis som mot Landskrona. Man får inte med sig mycket när man ligger där man ligger. Men det som är positivt är att vi är bra när vi är bra och kan hota alla lag.

– Men det här var för slarvigt. Det gör ondast nu.

Han hamnade av någon märklig anledning i målprotokollet mot Akropolis men får nog ändå räkna sina dubbla fullträffar mot Brage som sina första mål i VSK-tröjan.

Björndahl var givetvis nöjd med det men hade av förklarliga skäl svårt att glädjas.

– Det här var riktigt mål. Sen är det ju oftast så att när det väl sitter så brukar det komma. Sen har det varit många bra lägen som jag borde gjort mål på, därför var det extra skönt att få ett enkelt mål som de första när Taha (Ali) serverade mig.

– Där och då kändes det fantastiskt att få fira med fansen och ge dem tre poäng. Sen var det bara ridå, jävligt tufft. Fotbollen kan vara vacker och jävligt hård samma dag, säger Erik Björndahl.

Matchfakta

IK Brage–VSK 3–3 (1–1)

Mål: 1–0 (20) Joakim Persson, 1–1 (46) Dusan Jajic, 1–2 (55) Erik Björndahl, 1–3 (73) Erik Björndahl, 2–3 (83) Leonard Pllana, 3–3 (94, straff) Leonard Pllana

Varningar IKB: Alexander Zetterström VSK: Lawson Sabah, Olle Edlund

Domare: Oscar Johnson

Publik: 903 åskådare

Så startade VSK: Anton Fagerström – Samuel Sörman, Jesper Merbom Adolfsson, Daniel Hermansson – Simon Gefvert (ut 85), Dusan Jajic, Lawson Sabah (ut 92), Taha Ali (ut 75), Emil Skogh – Filip Tronêt (ut 85), Erik Björndahl.

Ersättare: Daniel Svensson, Brian Span, Olle Edlund (in 75), Jakob Lindahl, Patric Åslund (in 92), Viktor Steen (in 85), William Videhult (in 85).