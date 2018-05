Brand ställde till det i tågtrafiken – inställda och försenade tåg

Det påverkade tågtrafiken på sträckan Stockholm och Göteborg, Mjölby-Hallsberg-Gävle i båda riktningarna. Orsaken var en brand i närheten av järnvägen.

Larmet kom vid 14.25-tiden och i samband med släckningsarbetet stod tågen stilla.

Vid 16-tiden meddelade Trafikverket att branden var släckt, men att det fortfarande kan vara problem då det är enkelspårsdrift mellan Kumla och Örebro.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Arboga, Barkarby, Bro, Bålsta, Dingtuna, Enköping, Jakobsberg, Kolbäck, Karlberg, Kallhäll, Köping, Kungsängen, Spånga, Sundbyberg, Västerås C, Stockholm Central, Borlänge C, Frövi, Grängesberg, Hallsberg, Kumla, Kopparberg, Ludvika, Lindesberg, Motala C, Skänninge, Storå, Ställdalen, Örebro C, Mjölby, Gårdsjö, Laxå, Töreboda, Skövde C.

För den senaste informationen hänvisas resenärer till respektive tågbolag.