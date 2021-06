Blomqvist: Förbundet måste tänka om – just nu är svenska cupen larvig

Anmäl text- och faktafel

Svenska cupen i handboll är tillbaka efter 30 år. Gruppspelet spelas i augusti och efterföljs sedan med slutspel för de 16 lagen som avancerat.

Det är ett bra initiativ att få in fler tävlingsmatcher svensk handboll och korta ned försäsongsperioden med nära på obetydliga träningsmatcher.

Förutom att de främsta lagen har en chans på en titel och spel i Europa kan det också gynna lagen från lägre divisioner som fått plats. Ta till exempel Västeråsirstas dam u-lag som spelar i division 1 och inte kan avancera högre i seriesystemet på grund av att föreningen redan har ett elitlag. Nu får deras unga trupp prova på och matchas mot klart starkare motstånd än i seriespelet.

Allting gott så långt, men det är en del i upplägget kring cupen som får mig att fundera hur man egentligen tänker.

I svenska cupen kommer lagen från lägre divisioner att få inleda med så kallade "shoot-out-skott", tre stycken per division som skiljer lagen åt. Så om VI:s damer från SHE ställs mot ett division 1-lag så får motståndarna inleda med sex "shoot-out-skott". Västeråsirsta riskerar då alltså att ligga under med 0–6 innan matchen egentligen börjat.

Nu kanske det inte blir ett problem efter 60 minuter, VI damerna ska vara överlägsna ett sådant motstånd men det är inte poängen.

Min poäng är att det blir larvigt och oprofessionellt. Det är en titel och en plats i Europa som står på spel. Det här är inte en ungdomsturnering eller korpen för den delen heller.

Det är seriösa handbollsspelare och ledare som förväntas göra sitt yttersta i cupen, så länge som inte alla tar det som en ren försäsongsturnering, varför direkt sänka nivån så drastiskt redan innan man fått chansen att spela om det?

Nej här tycker jag att handbollförbundet borde tänka om ifall den vill att svenska cupen ska vara prestigefull och tas på allvar.