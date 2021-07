Blomstrande kulturarv i Vallby

Den som promenerat längs allén av lindar som leder fram till herrgårdsbyggnaden på Vallbys friluftsmuseum har kanske lagt märke till att ett av de högväxta alléträden sticker ut. Nog är det en lind, men ändå med ett helt annat utseende.

Berättelsen om det där udda trädet börjar lite otippat med en ostindisk servis. Någon gång under 1700-talet köptes en finservis in till Hässelbyholms herrgård och porslinet levererades i flätade korgar. Själva korgen kastades på herrgårdens dynghög, där den slog rot. Materialet visade sig vara lind och eftersom det var lite av ett inneträd vid tiden fick trädet bli kvar och växa sig stort. Senare skulle en klon av trädet flyttas vidare, förökas och till sist landa på Vallby friluftsmuseum när man 1926 anlade den allé som än i dag leder fram till museets herrgårdsmiljö. Lindarna kom man att kalla för Hässelbyholmlindar efter platsen där de först upptäcktes.

Den friska doften längs allén är berusande och här går även en av museets två trädgårdsmästare, Marie Blomqvist, och museichef Katarina Frost. De berättar att alla träd jag ser härstammar från ett och samma träd – som blev till för flera hundra år sedan, när någon bestämde sig för att kasta skräp på gödselstacken. Det rör sig till och med om samma växtindivid, när man förökar ett träd genom att ta en stickling så får det nya trädet identiskt DNA med ”moderträdet” – tanken svindlar. Det vill säga alla utom den där udda och iögonfallande linden som inte alls ser ut som sina grannar. När några av Hässelbyholmslindarna strök med under 1900-talets andra hälft ersattes de nämligen med skogslindar från plantskolan.

–Man tänkte nog bara att lind ersätter lind, berättar Marie Blomqvist.

Desto större träden växte sig, desto tydligare blev skillnaderna. När den första museiträdgårdsmästaren anställdes omkring millennieskiftet förökade man den lite knubbigare Hässelbyholmslinden på nytt och ersatte de "felaktiga" lindarna. Men en högrest skogslind finns kvar.

–Den har vi behållit som en påminnelse om varför det är viktigt att veta vad man gör, säger musiechefen Katarina Frost.

Det låter nästan som att trädet står där som varnande exempel, men snarare är dess funktion att framhäva den unika historia som finns bakom varje växt – och det enorma arbete som görs för att upptäcka och förvalta Västmanlands gröna kulturarv.

Växande kulturarv

I början när byggnader flyttades till museet planterades växter som såg ut som de man sett på historiska bilder. Men hortonomen Maria Löfgren, som var museiträdgårdsmästare under åren 2001 – 2017, skulle komma att dra det hela mycket längre. Under hennes tid på Vallby sökte hon, likt en västmanländsk Carl von Linné, upp gårdar och platser runt om i länet och gjorde noggranna inventeringar. Hade det funnits en syren på platsen där handelsboden låg ursprungligen? Ja, då åkte man dit och letade efter eventuella rotskott. Det som hittades fick följa med tillbaka till museet och ingå i den levande samlingen samtidigt som man noggrant registrerade all historik om växten. Arbetet har fortgått och i dag finns hundratals växter registrerade i det lokala arkivet.

När man skapar miljöer på museet jobbar man med "tidstypisk efterbildning", att försöka få de historiska miljöerna så autentiska som möjligt. Marie Blomqvist, som är en av två verksamma museiträdgårdsmästare i dag, har fortsatt arbetet. Marie ingår även i flera nätverk med trädgårdsmästare över hela landet som jobbar i historiska miljöer, där man utbyter kunskap och erfarenheter.

–En del kanske tycker att det här är lite nördigt, men det är också kulturhistoria som förbinder oss med vår historia och som löper vidare genom generationer, säger Marie Blomqvist.

När det genomfördes torp- och växtinventeringar i länet hittades mycket fruktträd, men träden var halvdöda och hade inte gett frukt på många år. På vinst och förlust har man klippt ris från fruktträden och försökt ympa det på en livskraftig grundstam, alltså att ”koppla in” risets genmassa på det levande trädets ”nät”, så att de två blir ett. Experimentet lyckades och genom att de ”nya” fruktträden på museet nu faktiskt producerar frukt kan man, om man har tur, ta reda på vilken sort av päron och äpple som torpare i Västmanland ätit.

Lokalt klonarkiv

Utöver det egna arkivet har Vallby friluftsmuseum uppdrag att vara lokalt klonarkiv åt Nationella genbanken vid Sveriges lantbruksuniversitet, lite som en slags säkerhetskopia. Uppdraget handlar om att bevara kulturväxter som utvecklats i nära relation med människor och som ingår i det svenska kulturarvet, på samma sätt som runstenar eller gamla byggnader. De växter som finns i det lokala klonarkivet är tillexempel en sort av pepparrot och en vacker stjärnflocka, som båda samlats in i Västmanland då Programmet för odlad mångfald vid SLU samlat in växter från allmänheten. En annan aspekt av kulturväxter är att de kan ha betydelse för oss i framtiden – det kan till exempel handla om att äldre sorter är mer resistenta mot sjukdomar och att forskning om historiska växter kan hjälpa oss lösa framtida problem.

Utmaningar med levande samlingar

Att hålla en museisamling med äldre föremål i gott skick är en utmaning, men med levande material skruvas svårighetsgraden upp en smula. Utöver den lilla detaljen att hålla allt vid liv så kan ett axplock av saker som museiträdgårdsmästarna har att hantera till exempel vara ihärdiga sorkar eller klåfingriga besökare med kurr i magen. Det finns även exempel på när en levande samling (getter) försökt äta upp en annan levande samling (äppelträd). Olika växter behöver också olika förutsättningar för att trivas, samtidigt som de måste placeras i den historiska kontext den hör hemma – en ekvation som inte alltid går ihop. Men blir tillvaron allt för hård får växterna åka på rehab ett tag i den gynnsamma miljön i Potagerträdgården.

Marie Blomqvist ser även värdet av att bevara äldre växter utanför museets portar.

– Inom trädgårdsnäringen har det ibland varit mycket slit och släng. Det här är en motvikt till det, när man är rädd om gamla sorter och inser att de faktiskt har en historia. Jag tycker att det är spännande oavsett vad det gäller, flyttar man till ett hus behöver man inte jämna allt med marken. Kanske hittar man något där man vill bevara eller som man kan skänka vidare?