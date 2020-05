Anmäl text- och faktafel

Mannen visade sig enligt hemsidan en längre stund för kvinnan och försvann sedan. Han uppges vara mellan 40 och 50 år, ha kort mörkt hår och glasögon. Polisen spanade efter honom under förmiddagen.

Tips och iakttagelser om händelsen kan lämnas till polisen via telefon på 11414, via polisens hemsida eller via mejl.