Blytung trepoängare för VSK – efter brutal krigarseger mot Ljungskile

Frågan är vad den förre VSK-tränaren Tor-Arne Fredheim matat sina nya spelare i Ljungskile med inför mötet med Grönvitt. För hemmalaget kom ut galet uppskruvade till den första halvleken på Skarsjövallen.

Och hade det inte varit för en ruskigt bra räddning från Anton Fagerström på en hörnnick efter bara några minuter så hade VSK hamnat i ett tidigt underläge.

Att påstå att den första halvleken bjöd på något vidare skönspel vore lögn. Ett rakt spelande Ljungskile stoppade in bollarna bakom VSK:s wingbacks och utgick därifrån.

Irriterat blev det också ett flertal gånger när VSK- och LSK-spelare drabbade samman i duellerna. Både med-, motspelare och domaren fick sig en släng av sleven.

Men 0–0 efter första 45 och VSK hade förfärligt svårt att skapa målchanser.

Den andra halvleken startade precis som den första. Krig, krig och krig.

Men ju längre matchen led så öppnade det upp sig för VSK när LSK inte orkade komma lika aggressivt i sin press.

Det utnyttjade VSK och när Filip Almström Tähti slog inlägget mot Simon Johansson i den 66:e minuten så kunde mittfältaren möta bollen med en bredsida och sätta 0–1 till Grönvitt.

Och det dröjde inte länge innan 0–2 kom. Detta när VSK vann boll högt upp och Albin Sporrong testade från distans med vänstern. Via LSK-back letade sig bollen in bakom en chanslös Dahlin i hemmamålet.

VSK på väg mot segern.

Ett frenetiskt jagande Ljungskile kom aldrig närmare och VSK kunde inkassera en blytung trepoängare på Skarsjövallen.

Matchens tjuvknep

Ingen publik på plats på arenorna. Då ser och hör man nästan allt som händer på planen. Som när VSK:s Filip Almström Tähti vann ett inkast mot Jesper Jonasson Westermark och för att göra LSK-anfallaren än mer arg än ha redan var så nöp han honom i baken.

Kan säga att det gav önskad effekt.

Tre bästa VSK-spelarna:

1. David Engström, mittback

Haft en lite svagare period och varit en del skadad. Men mot Ljungskile var mittbacken den ledare som VSK värvade. Brutal i duellspelet och släppte ingen över bron.

2. Filip Almström Tähti, wingback

Den här krigarmatchen passade honom som handen i handsken. Som en terrier matchen igenom och var nog den mest hatade spelaren i LSK-lägret. Assisterade till Simon Johanssons 1–0.

3. Anton Fagerström, målvakt

Stod för en strålande räddning i inledningen av matchen när LSK-spelare fick nicka fritt på en hörna. Undra hur han hann ner vid stolproten. Lugnet självt matchen igenom.

Matchfakta/superettan

Ljungskile SK–Västerås SK 0–2 (0–0)

Mål: 0–1 (66) Simon Johansson, 0–2 (74) Albin Sporrong

Varningar LSK: Niklas Olsson, Andreas Murbeck, Perparim Beqaj, Johan Brannefalk, VSK: Filip Almström Tähti

Så startar VSK: Anton Fagerström – Michael Jahn, Sean Sabetkar, David Engström, Filip Almström Tähti – Kevin Custovic, Jonas Hellgren (ut 66) – Filip Tronêt, Simon Johansson (ut 86), Albin Sporrong – Viktor Prodell (ut 86).

Ersättare: Daniel Svensson, Calle Svensson, Pedro Ribeiro (in 66), Justin Salmon (in 86), Brian Span (in 86), Moonga Simba, Moussa Traoré.