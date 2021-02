Blytunga trenden – Rönnby kan missa slutspel: ”Kanske inte har laget”

Rönnby hade sex raka förluster och bara mäktat med en poäng på dessa matcher inför mötet med mötet med IBF Falun.

På grund av den tunga trenden hade hemmalaget halkat utanför topp åtta och en slutspelsplats. Därför var lördagens match extra viktig i det hänseendet.

I en tajt och svängig match skulle inte Rönnby räcka hela vägen. I början på den tredje perioden hade Jonna Sjöberg gett hemmalaget ledning med 4–3. Men på fem minuter vände Falun och kunde sedan hålla undan matchen ut.

– Jag tycker faktiskt att vi är starkare matchen igenom. Vi har haft en lite tuff period men jag är stolt över oss som lag ändå. Jag tycker inte det känns som att vi bryter ner oss, vi har ett rätt så oerfaret lag just nu. Vi är lite underdogs, det är inte många som spelat så mycket SSL. Vi har mycket skador där fram också, säger Sofia Olander som ändå är imponerad över hur laget fortsatt för sig.

Rönnby hade många lägen att kvittera till 5–5 i slutet av matchen men det ville sig inte. Men Sofia Olander pekar snarare på defensiven som faktor till förlusten.

– Det är lite lätt att göra mål på oss idag, tycker jag. Sedan kan vi absolut skapa mera framåt och vi spelar för mycket efter sargerna. Vi skulle behöva komma in lite mer, in i skiten. Men som sagt vi släpper in enkla mål, jag tror att det är framför allt där det brister idag.

Ni har förlorat sju raka matcher nu, hur ser du på eran situation?

– Det är tungt, vi kanske inte är vana att vara i den här situationen. Vi brukar ligga på en hyfsat trygg slutspelsplats men det gör väl också att man blir imponerad över att många tacklar den här situationen ganska bra.

Rönnby har fem matcher kvar att spela i SSL och har fortsatt häng på en slutspelsplats men nu kommer man vara högst beroende av vad lagen precis framför, Malmö och Warberg, presterar.

Är det pressat just nu?

– Klart man vill alltid gå till slutspel men det handlar väl om att försöka släppa den pressen lite. För det brukar oftast generera något ännu tyngre, så vi försöker att fokusera på hur vi ändå kan få till ett bra avslut på säsongen.

Hade det känts som ett misslyckande att hamna utanför topp 8?

– Med det läget vi är i just nu så har vi kanske inte det laget, rent erfarenhetsmässigt. Men personlighetsmässigt och med många skickliga individer så absolut. Så jag har ändå höga förväntningar på tjejerna.

Hon fortsätter:

– Men vi jobbar oss igenom det och det är klart att det ändå är tufft, säger Sofia Olander.

Matchfakta

Rönnby–IBF Falun 4–5 (0–1, 2–1, 1–2)

Första perioden: 0–1 (05.25) Ingela Hansson (Clara Hellgren)

Andra perioden: 1–1 (00.10) Linnéa Hammar (Jonna Sjöberg), 2–1 (05.16) Lisa Söderlund (Sofia Olander), 2–2 (06.46) Emelie Björklund (Erika Andersson), 2–3 (12.26) Emma Lundmark, 3–3 (15.07) Jonna Sjöberg (Linnéa Nilsson)

Tredje perioden: 4–3 (03.01) Jonna Sjöberg (Julia Sidklev Persson), 4–4 (05.42) Elin Nordström, 4–5 (08.11) Frida Hellgren (Lovisa Åström)

Skott: 33–22

Utvisningar: Rönnby: - IBF: 1x2

Domare: Mona Franzon, Josefine Hedelind