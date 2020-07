Boende på Skiljebo efter misstänkta mordbranden: ”Har ett basebollträ vid dörren”

Bostadshuset på Säbygatan på Skiljebo i Västerås har under de senaste åren varit utsatt för flera bränder, bland annat i källarförråden. Det har också varit stökigt med slagsmål och stölder och vid ett tillfälle knivskars en boende i huset när denne konfronterade två obehöriga personer som befann sig i källaren.

I går kväll brann det igen i flerfamiljshuset på Säbygatan. Polisen uppgav senare att branden hade startat i en matta och rubricerar händelsen som misstänkt mordbrand.

Flera personer runt Säbygatan och centrum som VLT pratade med under tisdagsmorgonen säger att området kändes säkrare förut, få har däremot sett något när de har varit ute.

– Min mamma bodde i ett av husen förut och då ville jag gärna vara kvar när hon skulle gå och handla för att se att allting gick bra, säger en boende.

En kvinna VLT pratat med berättar att hon hittat en kofot i sin rabatt en dag, vilket gjorde henne orolig. Hon upplever också att det blivit obehagligare vid Skiljebo centrum under de senaste åren.

– Jag har ett basebollträ vid dörren nu för tiden. Men man vänjer sig också. Kofoten som de hade tappat kom till användning, säger kvinnan.

Branden under måndagskvällen kom fort under kontroll. Räddningstjänsten lyckades släcka brandhärden ganska fort, men det var en stor rökutveckling, berättade Per Bjurström, RLC-befäl för VLT.

Enligt polisen ska ingen ha kommit till skada i branden.