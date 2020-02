Bollnäs kopplar grepp på Västerås efter en tajtare andra kvartsfinal på Sävstaås: "Krävs stordåd för att vända det här"

MATCHEN I KORTHET

Det blev bra tryck i matchen direkt, och en märkbart hög intensitet. Som det ska vara när varje match gäller så här mycket. I en helt jämn start hade Västerås lite flyt när det typ första avslutet på mål krängdes in i nät av Robin Andersson.

Bollnäs kom snabbt tillbaka, ägde lite mer av boll och spel. Det var så nära när Christian Mickelsson drog snabbt från nära håll, men då var Henrik Kjellsson i VSK-buren stark med en reflexbenparad. Nära var det också när Per Hellmyrs så när seglade hela vägen till rent friläge. Västerås kom närmats fler mål när Daniel Johansson drog ett frislag direkt i stolpen.

Men till slut hittade Bollnäs sina lägen att vända på steken före paus. Ett jätteutkast från Pertti Virtanen nådde hela vägen till Markus Ståhl som kunde fixa en kvittering. Några minuter senare smällde Daniel Mossberg in en hörna.

I andra halvlek kom Bollnäs med massor av attityd och en bred offensiv, VSK hamnade tidigt under tryck och det gav också resultat när måltjuven Christian Mickelsson kunde dra in 3–1 från högerkanten. Men bara tre minuter senare bjöd VSK på en raketreplik när Tobias Holmberg krutade in bollen från nära håll.

Gästerna gaskade upp sig, fyllda med ny energi och satte tryck framåt under en period. Men utan några hetare chanser, så kunde Bollnäs flytta fram positionerna igen. Christian Mickelsson smällde in en hörna till 4–2, och med det var segergreppet kopplat med bara minuter kvar. Det kommer att krävas stordåd av VSK för att vända på det här...

MATCHENS LIRARE

1. Per Hellmyrs, Bollnäs

Stark och drivande, med en fältherres blick. Hellmyrs trivs extra bra i hetluften, och vet att värdera sina lägen på bästa sätt. Bollnäs store dirigent låg bakom flera av de mer avgörande målen.

2. Christoffer Fagerström, Bollnäs

Landslagsliraren lever upp till sin stjärnstatus i varje match numera. Mycket aktiv med en stor aktionsradie, och så snabb i tanken. Tar också gärna skott i överraskande lägen. En matchvinnare av rang.

3. Martin Landström, Västerås

Råstark, snabb och driftig. Landström är en läcker lirare bakom det mesta av det bästa offensivt för VSK. Och det med en enorm arbetskapacitet.

MATCHENS...

...Utkast

Han har gjort det förr, och han kommer att göra det igen. Den här gången satte Bollnäs burväktare Pertti Virtanen svung på boboll-armen och hivade hela vägen fram till Markus Ståhl, som elegant kunde plocka ned bollen och hysta in kvitteringen till 1–1. Läckert.

...Klingklang

Frislag i bra offensiva lägen är till för att skjutas. Det förstår Daniel Johansson, med ett kort snärtigt tillslag drog han bollen klockrent i stolpen sent i första halvlek. Där var Virtanen helt vilse.

...Tryck

Det fanns där från start, ett häftigt slutspelstempo med snabba åkningar och fart på passningarna. Det ställde också höga krav på följsamhet i försvaren. Hög klass rätt igenom.

...Lucka

Den fanns mellan benskydden på Västerås målvakt Henrik Kjellsson, som släppte igenom två mål där det ska vara stängt. Åtminstone var Mickelssons 3–1 ur högerläge en liten tavla av schweizerost-karaktär.

...Hörnskärpa

I täta tuffa och viktiga slutspelsmatcherna får en gren som hörnskytte ett än högre värde. Och där har Bollnäs levererat starkt. I den första kvarten med två mål på tio försök, i den andra två (ännu tyngre) mål på tretton försök. En ganska så avgörande faktor.

MATCHFAKTA – Kvartsfinal 2

Bollnäs–Västerås 4–3 (2–1)

Mål: 0–1 (8) Robin Andersson, 1–1 (31) Markus Ståhl (Pertti Virtanen), 2–1 (39, hörna) Daniel Mossberg (Per Hellmyrs), 3–1 (57) Christian Mickelsson (Daniel Mossberg), 3–2 (60) Tobias Holmberg (Jesper Hermansson), 4–2 (81, hörna) Christian Mickelsson (Per Hellmyrs), 4–3 (90, straff) Daniel Johansson.

Hörnor: 13–6 (4–4).

Utvisningar: Bollnäs - x 10, VSK 1 x 10.

Domare: Daniel Labe.

Publik: 1 804.