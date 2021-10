BOMBEN: VSK-kaptenen klar för AIK: ”Hoppas vi är vänner ändå”

Så sent som i slutet av augusti kom beskedet från Malin Persson. Det blev ingen fortsättning i Västerås, klubben som hon tagit två SM-guld med. Det skulle inte bli något spel överhuvudtaget – utan istället ett sabbatsår och en flytt till Åland.

Nu, en och en halv månad senare och med elitseriepremiären bara ett par veckor bort, är världsspelaren plötsligt klar för AIK.

– Det här hade jag inte planerat för innan helgen. Men Jonas (Galotta, AIK:s sportchef) tog kontakt och berättade hur de tänkte och ville ha det. Och att spela bandy är roligt även om jag hade andra planer, säger Malin Persson och fortsätter:

– Jag blev lockad av det här, en möjlighet att jobba mindre och spela mer bandy. Det var kämpigt att både jobba och spela bandy samtidigt i fjol, nu får jag mer möjlighet att fokusera på min idrott.

Du får ett så pass bra kontrakt av AIK att du inte behöver jobba vid sidan av?

– Det möjliggör att jag kan jobba mindre i alla fall, och att jag får lägga den energin på bandyn och att kunna träna. Jag kunde inte vara med på alla träningar förra säsongen och missar man en träning per vecka blir det många färre timmar med laget på is. Att få lägga all fokus och energi på bandyn för att kunna prestera på topp, det är avgörande.

Det fanns ytterligare en stor faktor som spelade in i beslutet, nämligen en blivande lagkamrat i AIK.

– Jag har ju min syster i AIK, det är ett lockbete som inte andra lag har. Att Erika spelar där och möjligheten att satsa på ett annat sätt gör att mitt val faller på AIK.

Där ligger bandyn efter, vilket såklart har att göra med att det är en liten sport. Men där har väl AIK kommit in och rört om lite.

Malin Persson har tidigare pratat om damspelarnas ekonomiska förutsättningar jämfört med herrarnas, att det på grund av lägre eller i princip obefintliga löner gör det svårare att satsa ordentligt. Att det kan tas steg mot en professionalisering även för damerna ser hon som viktigt.

– Det är viktigt för alla spelare, och inte bara för spelarna. Det är viktigt även om man jämför med andra idrotter, inom fotbollen har damidrotten tagit många kliv och man kan träna hårt och ge allt för sin idrott. Där ligger bandyn efter, vilket såklart har att göra med att det är en liten sport. Men där har väl AIK kommit in och rört om lite.

Malin Persson kommer att flytta tillbaka till Västerås och pendla till Stockholm. Kontakten med VSK har varit kontinuerlig ända sedan i våras och så även fortsatt efter det tidigare beskedet om det tilltänkta sabbatsåret.

– Så det här beskedet blir en omvändning för VSK också. Jag är ofta helt ärlig med hur jag tänker och jag hade en helt annan bild framför mig bara för fem dagar sen.

Hur tror du att det här tas emot i Västerås?

– Jag har spelat i VSK länge, de har betytt mycket för mig och har hjälpt mig i min utveckling. Det finns personer där som jag bryr mig väldigt mycket om. Men bandyn är ganska godtrogen om man jämför med andra sporter, man stannar i samma klubb i många år.

– Nu är det så här och jag hoppas att vännerna jag skaffat mig där är mina vänner ändå. Det är trots allt en sport i slutändan och man gör vad man kan för att hitta glöden och det som passar i livet.

Sen vet jag inte om man någonsin vet med Jonas (Galotta) när laget är klart? Man vet inte vad mer som kan hända innan säsongen är slut.

Hon kommer till ett AIK som satsade på SM-guld redan ifjol, men som det fram till nu inte snackats så mycket om inför kommande säsong. Mycket på grund av Villas totala dominans ifjol och Lidköpingslagets stora favoritskap nu.

– AIK har en spännande offensiv. Sen vet jag inte om man någonsin vet med Jonas (Galotta) när laget är klart? Man vet inte vad mer som kan hända innan säsongen är slut. Men nu kommer jag in sent, och kommer det även in fler spelare så gäller det att komma ihop snabbt och jobba tillsammans.

Och Villa, går det att stoppa dem?

– Är man bakom ett lag som ligger etta vill man vara där och förstöra, det är inga konstigheter. Vi vill vinna och det vill alla andra lag också göra. Sen är Villa ett fantastiskt bra lag.

Malin Persson ansluter till AIK om två veckor, lagom till att elitserien drar igång lördag 30 oktober. AIK har däremot inte sin elitseriepremiär förrän helgen efter, på hemmaplan mot Mölndal.

– Det är klart att det ska bli kul att spela. Jag har inte funderat så mycket på bandy under sommaren men jag tycker om att tävla. Jag ligger en lång bit efter med både is och fys men det är lätt att motivera sig själv nu.

AIK:s sportchef Jonas Galotta, som för stunden avlastar Esa Määttä i hans roll som sportchef för klubbens damverksamhet, är nöjd efter att klubben landat värvningen som slår ner som en bomb i bandy-Sverige.

– Det här är den största värvningen man kan göra på damsidan, så vi är otroligt glada och lyckliga i AIK en dag som denna, säger Galotta.