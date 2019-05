114 kvadratmeter stort hus i Fagersta sålt för 1 545 000 kronor

Se hela livesändningen med Patrik Zetterberg och Thomas Paananen nedan:

VIK saknar fortfarande en center för att truppen ska bli komplett inför nästa säsong.

Almtunas Tony Mårtensson har varit på klubbens radar, men under förra veckan kunde Hockeypuls avslöja att veteranen inte väljer Gulsvart.

I fredagens livesändning från ABB Arena medger sportchef Patrik Zetterberg att man nu tvingas bredda sökningen efter den sista pusselbiten.

– Marknaden är inte jättebred på den spelaren vi tittar efter. Framför allt på den svenska marknaden så är den väldigt begränsad. Så självklart har vi hela tiden fått flytta vårt fokus och kontaktnät. Vi tittar ganska brett just nu. Men det viktigaste är att det blir rätt. Sen om det blir en svensk eller en kroat det visar sig, säger han.

– Sen har vi inte gått all in på Tony. Det är helt fel och nånting som kommit via media. Vi har haft en dialog med flera spelare och det fortgår just nu.

Hur nära var det med Tony?

– Vi hade en jättebra dialog, så mycket kan jag säga.

Välkomstscenen var uppbyggd och klar?

– Nej,nej,nej. Det är en process. Tony har varit med länge och är en professionell spelare. Det var nog andra faktorer som gjorde att han inte hamnade här.

Hur nära VIK är att signa den där toppcentern man söker vill inte Patrik Zetterberg säga. Han slår dock en gång för alla fast att det inte blir Patrik "Bulan" Berglund.

– Bulan kommer inte spela i Västerås nästa år. Så är det. Sen varför, det har jag ingen anledning att gå in på, säger "Zäta".

Zetterberg är nyligen hemkommen till Västerås efter att ha varit i Slovakien och följt hockey-VM tillsammans med tränarna Thomas Paananen och Lars Ivarsson.

En nöjesresa. Men inte bara.

– Man är där och skapar kontakter. Sen tittade vi så klart på några spelare också. Kanske inte mellan Sverige och Ryssland. Men det var andra nationer som var i samma stad och spelade också.

VIK har tappat fem spelare till SHL. Lukas Zetterberg, Alexander Lindelöf, Kalle Östman, Samuel Ersson och Mikael Frycklund.

Ersättarna är bland andra målvakten Emil Kruse, centern Daniel Öhrn och forwarden Viktor Hertzberg.

Känner du att ni har lyckats ersätta dom spelarna?

– Ja, där är vi jättenöjda. Vi har fyllt de positionerna på bästa möjliga sätt. Sen finns det alltid nånting man skulle kunna göra annorlunda eller önska sig. Men vi måste förstå vad vi lever i för värld. Vad som finns på marknaden och vad vi har för pengar och konkurrenter, säger Patrik Zetterberg.

– Men utifrån det har vi nog tagit exakt det vi har velat ha. Vi har suttit i en sits i år där vi faktiskt har kunnat välja spelare, och kunnat säga nej till spelare.