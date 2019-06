Nya ägare till fastigheten på Rosmarinvägen 2 i Örtagården, Västerås – prislappen: 4 500 000 kronor

Anmäl text- och faktafel

I hela landet införs från den 1 juli rökförbud på uteserveringar. Det blir också förbjudet att röka på allmänna lekplatser, busshållplatser och tågperronger, inhägnade arenor och vid entréer till lokaler där det råder rökförbud, som till exempel utanför en butik eller en vårdcentral.

Däremot omfattar inte lagen idrottsanläggningar och friluftsbad som inte är inhägnade, som till exempel Björnöbadet.

– Lagstiftningen är inte framme än. Men nämnden beslöt att ge förvaltningen i uppdrag att lyfta frågan i arbetet med uppdatering av de lokala ordningsföreskrifterna, säger Vicki Skure-Eriksson (C), ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande.

Tills vidare går det alltså att röka på badstränderna. Men kommunen hoppas att folk inte ska göra det.

– Vi ska sätta upp nya skyltar vid baden och där tar vi med att rökning undanbedes.

Förutom att många tycker det är otrevligt att andas in cigarettrök finns det också många som har allergier och astma och som kan bli riktigt dåliga av att andas in röken. Fimparna är dessutom giftiga.

– De är ett problem för barn, växt och djurliv. Det är mycket fimpar som slängs på stränderna.

Även en hel del annat skräp slängs på stränderna.

– Idag tvingas vi städa mycket oftare på Lögarängen än för bara några år sedan.

Tidigare uppmärksammades hur skräpigt det var på Björnön efter en helg. Detta trots att flera av papperskorgar inte var fulla.

Det handlar om att ändra attityder. Ungdomsdialog, som är en verksamhet där kommunen samverkar med ungdomar i olika frågor, har i sommar anställt ungdomar som under tre veckor fått uppdraget att lyssna in och komma med förslag på hur man kan minska nedskräpningen och lära in bättre beteenden hos allmänheten.

– Det är förstås inte enbart ungdomar som skräpar ner. Men man måste känna ett eget ansvar som medborgare, säger Vicki Skure-Eriksson.