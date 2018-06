Sagan om den faluröda stugan

Allting började enligt legenden på vikingatiden. Bocken Kåre återvände som vanligt till gården efter en hel dags betande i Dalarnas skogar, men just denna kväll var hans horn rödfärgade. Av nyfikenhet bestämde sig bonden för att följa efter sin get nästa morgon för att försöka lista ut vad det berodde på, och geten ledde honom till en plats där marken var … faluröd. Resten är, i allra högsta grad, historia.

Någon har en gång sagt att när du rör i en burk Falu rödfärg, så rör du i den svenska folksjälen. Vi har ju alla en relation till den röda färgen. Jag har själv växt upp i ett rött hus i en by utanför Säter, och jag och många med mig har den bilden av hur det ser ut på landet. En svensk flagga, en röd stuga, en glittrande sjö och jordgubbstårta på bordet. Och det är den delen som intresserar oss mest. Vi pratar mycket hellre om människorna som bor i de röda husen och hur livet ser ut där, än om färgen i sig, säger Janne Waxin som är försäljningschef på Falu rödfärg.

På samma plats som Kåre bökade runt med sina horn i den röda färgen ligger i dag Falu Gruva, där man i perioder brutit såväl koppar som silver, guld, zink, bly, vismut och sulfidmalmer. De första 500 årens gruvdrift var besvärlig, men i slutet på 1500-talet lyckades man äntligen konstruera system för att pumpa upp och leda bort vattnet från gruvan. Bara 50 år senare var Falu koppargruva en av världens största, och hela 70 procent av Europas koppar kom från Falun. Ett exempel går att beskåda än idag – taket på det franska slottet Versailles.

Men år 1687, mitt under gruvans glansperiod, hände det som inte fick hända. Den systematiska utgrävningen hade förtunnat väggarna mellan gruvans sänken (rum) och orter (gångar) så mycket att de inte längre förmådde bära upp bergmassorna ovanför. En normal dag arbetade 800 man nere i de åtta mil långa gruvgångarna, som mest 440 meter under markytan. Men när koppargruvan rasade in och det enorma dagbrottet Stora stöten uppstod var gruvan helt tom. Det var nämligen midsommar och arbetarna var lediga.

I dag är det bara turister som knackar på träporten för att förvarna gruvfrun om sin ankomst och sedan vandrar runt i Falu gruvas gångar. Gruvdriften stängdes ned 1992. Men gruvan levererar på sätt och vis fortfarande. För varpen (de malmfattiga stenarna) som blev över när man bröt kopparmalm och andra mineraler visade sig ha mer att erbjuda. På varje liten sten fanns ett tunt, ockrafärgat lager damm – som är ett alldeles utmärkt pigment att bränna och sedan koka färg på.

Det höftas nog en smula, men pigmentet som uppstår på stenarnas alla brottytor i de enorma slagghögarna som än i dag ligger runt om gruvan beräknas räcka för de närmaste hundra årens färgproduktion. Det uppstår dessutom nytt, ockrafärgat damm hela tiden, stenarna återvänder till slagghögarna för att sakta vittra och tvättas av på nytt vart tjugonde år. Just nu lämnar två miljoner liter slamfärg Falun varje år, utan att en enda ny sten bryts i gruvan.

Den första kända beställningen på Falu rödfärg stod Johan III för år 1573. Han avundades de vackra, dyra koppartaken i Europa och ville färga sina mindre påkostade tak i trä röda med ”gruvkli” för att ge slottet ett lyft. När kungen väl börjat med något följer gärna adel, präster, borgare och bönder efter – och till slut hade den röda slamfärgen spridit sig till minsta soldattorp.

Vid sekelskiftet kom sedan egnahemsrörelsen, när staten ville motverka utvandringen. Vanliga människor fick lån av staten för att bygga sitt eget hus, och med lånet kom instruktioner där man slog fast att ett svenskt hus till exempel har rinnande vatten – och att det bör målas med Falu rödfärg. Jag hade gärna sett att nutidens bygglov hade ställt samma krav, säger Janne Waxin med ett skratt.

Falu rödfärg görs i dag på i princip samma sätt som den gjordes för många hundra år sedan. Pigmentet från gruvstenarna sköljs av, sedimenteras till ett finkornigt pulver, bränns och blandas till slut med linolja, vatten, vetemjöl och järnvitriol. På senare år har även lite tencider och biocider tillsatts för att ge längre hållbarhet och förhindra mögel, men hela produktionen sker inom några hundra meters avstånd från gruvan.

Det är däremot ett nytt påfund. Fram till år 2011 sålde Falu rödfärg pigmentet till andra färgföretag som producerade sin egen version av rödfärg som i sin tur såldes till villa- och torpägare runt om i landet. För åtta år sedan var lönsamheten så dålig och kontrollen över färgens kvalitet obefintlig, och man bestämde sig för att göra om och göra rätt. Nu är det enbart Falu rödfärg själva som får göra färgen på det sättet och sätta det namnet på färgburkarna.

I dag är den röda färgen inte längre bara förknippad med gamla torp och lantliga lador. Vid gruvan ligger till exempel den nyinvigda restaurangen Geschwornergården som ritats i modern form av Murman Arkitekter och ”doppats” i klassisk, röd slamfärg. Så färgen, som historiskt sett prytt både slott och koja, passar fortfarande till många olika sorters hus.

Inte långt därifrån ligger en Coop-butik som ser ganska ovanlig ut. Eftersom en stor del av marken runt gruvan är ett världsarv får man inte bygga vad som helst, hur som helst. Även stora matbutiker måste smälta in i landskapet och därför handlar faluborna sin falukorv i en modern träbyggnad med diskreta skyltar. Färgen? Röd förstås.

Maria Soxbo/TT