Strössla med lyxiga småmöbler: "Jättetrend med puffar"

Färgglada sittpuffar och behändiga bord. Möbler som är lätta att flytta runt i hemmet har blivit högsta inredningstrend.

– Spara inte på kvadratmetrarna, tänk mys i första hand, säger Amelia Widell, möbeldesigner.

Småmöbler är som hemmets smågodis – kulörta och i många former, och har man skaffat en vill man bara ha fler. Trenden drog i gång för ungefär två år sedan och därefter har såväl inredningsbloggar som möbelbutiker briserat i ett fyrverkeri av färgglada pallar, puffar och bänkar. Men även hyllor och bord på hjul, samt piedestaler och spegelkuber har hittat sin plats i hemmet. Att småmöblerna är flyttbara och kan fylla olika funktioner är viktiga egenskaper.

- Jag gillar portabla möbler. När man bjuder hem vänner är det praktiskt med puffar och bänkar som man kan ställa fram så att det finns sittplatser till alla. Och puffarna är perfekta att ställa framför soffan med en skål popcorn när barnen tittar på tv, säger Amelia Widell.

Hon driver ett eget möbelföretag där hon framför allt designar soffor.

- Just nu är det en jättetrend med puffar, de ersätter divandelen som vi har sett på soffor under lång tid. En puff blir ett perfekt komplement till soffan.

Allra hetast är möbler i sammet. Den avskalade, nordiska stilen är på väg ut i kylan. Nu gäller den mer ombonade, med mjuka textilier.

- En ny skandinavisk stil är här. Vi plockar element utomlands ifrån, både amerikanska och franska uttryck. Vi är väldigt inspirerade av hotell just nu och vill ha mattor, tunga gardiner och stoppade sänggavlar. Vi vill boa in oss och klä in våra rum. Det här är helt nytt, och har aldrig slagit igenom i Sverige tidigare, säger Amelia Widell.

Hotell är som bekant bra på det här med småmöbler, de förhållandevis små rummen måste erbjuda flera olika möjligheter beroende på behov – en gäst kanske behöver fler sittmöbler, en annan ett par extra bord, en tredje en avlastningsyta.

- På samma sätt använder vi småmöblerna i hemmet, vi flyttar dem till rummet och platsen där behövs för stunden.

Men det är inte bara funktionen som är småmöbelns hemlighet. Trendfaktorn är också hög.

- Det avskalade har gått hand i hand med den långa eran av svartvitt och grått. Men nu ser vi färgtrenden explodera. Vill man inte vara så drastisk att man målar väggarna turkosa kan man i stället ta in turkosa möbler, säger Amelia Widell.

Småmöblerna är tacksamma på så sätt att man inte behöver lägga mycket pengar på en stor pjäs för att förnya sitt hem.

- Det är lätt att impulsköpa småmöbler eftersom de inte kostar så mycket. Mitt tips för att undvika misstag är att, innan du slår till, tänka ett varv extra kring vilken färgpalett och vilka mönster du har hemma. Kommer möbeln att följa den röda tråden?

Att man skulle kunna köpa för mycket möbler är egentligen inte något problem.

- Det finns inget skäl att spara på kvadratmetrarna. Vi tror att vi ska måla väggarna vita för att få ett litet rum att kännas större, men riktigt så enkelt är det inte. Och det nya är att tänka på mysfaktorn.

Claudia Gullström bor i Linköping och jobbar till vardags på Skatteverket som kommunikatör, men hennes passion är inredning och vackra saker. På sitt Instagramkonto, som har närmare 18|000 följare, skymtas puffarna i var och varannan bild.

- Jag älskar mina puffar, de är ett måste i varje rum, säger Claudia och skrattar.

Hon berättar att hon är från Kurdistan och i Mellanöstern har sittpuffar alltid varit populära. Och nu råkar trenden med nätta sittmöbler sammanfalla med Claudias kärlek till puffar. Hennes föräldrar hade flera från Marocko och de var en självklar detalj i Claudias barndomshem.

- Men de var inte bara vackra att titta på, de användes flitigt som stolar när det kom gäster och vi alla var samlade. Något jag minns med värme.

Hon är uppvuxen i en familj där inredningen var såväl viktig som vacker.

- Jag har så länge jag minns pyntat och fixat, från första studentlägenheten till huset där vi bor i dag. En särskild puff som har hängt med i alla år och aldrig går ur tiden är min svartvita i skinn. Den flyttar jag runt i olika rum och den hamnar där det passar.

Ibland vill Claudia förändra och förnya sin inredning. Då är det praktiskt med portabla möbler som hon med lätthet kan bära ned i källaren en period.

- Efter ett tag, när jag behöver variation, får de komma upp igen. Det är både roligt och billigt, men framför allt hållbart att återanvända möbler man redan har i stället för att köpa nytt. Med enkla medel kan man förnya ett rum utan att det kostar ett öre, säger Claudia.

Hennes devis är att ett hem inte behöver kosta skjortan, men gärna får se elegant ut. Och det är här det fina med småmöbler kommer in.

- Man kan snabbt ändra karaktär och förhöja känslan i ett rum. Ställ en färgglad bänk vid fotändan av sängen, eller ett drinkbord där du arrangerar ett stilleben efter humör och säsong.

Viktoria Hansén/TT

Få ut maximalt av din småmöbel

► Din boyta spelar ingen roll. Även om du bor litet kan du ösa på med småmöbler. Att ha det ombonat är trendigt, och småmöbler förhöjer trivseln.

► Arrangera småmöblerna tillsammans – ett par sittpuffar vid en spegelkub ger både ett vackert blickfång och en extra sittgrupp.

► Använd en sittpuff med förvaring. Släng ned prylarna och lägg på locket.

► När puffen inte används kan den fungera som bord med en vas på.

► En vagn på hjul kan både vara avlastningsyta, men också bara vara vacker. Arrangera ett stilleben med dina finaste saker.

► Den stoppade bänken kan stå vid sängens fotända och fungera som avlastningsyta, men också placeras i hallen för den som vill sitta ned när det är dags att sätta på sig skorna. Också under tv:n kan bänken få sin plats, med en radda böcker på sig.

Amelia Widell

Ålder: 32

Bor: I Stockholm

Familj: Dottern Luca, 7.

Gör: Designer och grundare av möbelföretaget Melimeli.

Claudia Gullström

Ålder: 40

Bor: I Linköping

Familj: Gift med Andreas, barnen Adam, 8, och David, 6.

Gör: Kommunikatör på Skatteverket. Driver Instagramkontot interior_by_claudia.