Boter: Ekonomiskt plus, men sportsligt minus – har VSK-ledningen tappat förståndet?

I ingången till sommarens transferfönster talades det från VSK om att ta ansvar för klubbekonomin i en tid av åtta miljoner i budgetunderskott det gångna verksamhetsåret och en coronakris i full blom. När fönstret fortfarande var i sin linda nekade sportchefen Robin Blommé till att det fanns ett påbud om spelarförsäljningar för att rädda delar av årets ekonomi.

– Jag har inga såna krav på mig, sa Blommé till mig i en intervju publicerad 31 juli. Men det är som vanligt, kommer det några bud så får vi ta det därifrån. Det gäller att kunna värdera utifrån vad som presenteras. Vi är inte i toppen av näringskedjan i fotbollsvärlden, så att sälja spelare är och kommer att vara en del av det naturliga för oss.

Sedan började det hända grejor. Grönvitt bröt med blygsamt presterande Samuel Holm, där man frigjorde pengar i form av en besparad lönepost.

För den till IK Brage flyktade Douglas Karlberg fick man 350 000 kronor, enligt sajten FotbollDirekt, vilket bör betraktas som en bra affär för en spelare med utgående kontrakt och uppenbar klen vilja från både Karlberg och VSK att se en fortsatt framtid ihop.

Under transferfönstrets sista timmar såldes också offensive Ahmed Awad till allsvenska Östersunds FK. 28-åringen kom in som en virvelvind och gjorde två mål direkt i sin startdebut i Grönvitt. I superettan-premiären placerade han in det matchvinnande målet.

Men sedan dalade Awads formkurva och lagets prestationer med den. Om det var Awads eget fel eller tränartrojkans oförmåga att få Borlänge-killen att leverera fler poäng, det går att dividera om. Ett sportsligt misslyckande oavsett för en av superettans bästa aktörer. Då Awad hade kontrakt över 2021, så blev det emellertid en god ekonomisk plusaffär på sista raden av allt att döma.

Lämnade gjorde också mittfältaren Carlos Moggia till IFK Haninge och mittbacken Claus Royo lånades ut till IFK Stocksund.

In har kvartetten Justin Salmon, Gustav Rydberg, Moonga Simba och Moussa Traoré kommit. Den mest potenta av dessa på superettan-nivå oprövade herrar, Traoré, är blott på lån under resten av hösten. Det råder ingen tvekan om att VSK har en på papperet svagare trupp under hösten, jämfört med i starten av seriespelet i juni.

Så varför gamblar klubben sportsligt under hösten när spelet hackar, poängen uteblir och man kämpar för att hålla sig kvar snarare än nosar på allsvenskan?

Det är för att klubbens första prioritet är att stabilisera ekonomin. Ända sedan den nya styrelsen, med ordförande Anna Sjödin i spetsen, tog över spakarna i början av juli har det talats om att återfå kontrollen över ekonomin (i denna VLT-intervju berättar Sjödin om den pågående interna granskningen av det ekonomiska läget).

Så sent som i samband med försäljningen av Karlberg formulerade sig Sjödin enligt följande via klubbens hemsida:

”VSK Fotboll jobbar hårt för att skapa den balans i ekonomi och trupp som krävs för att få det lugn och den stabilitet både på plan och utanför som vi behöver. De åtgärder vi tar ligger i linje med en mer långsiktigt strategi.”

Jag ringer upp Sjödin och ber henne utveckla vad hon menar med ”en mer långsiktig strategi”.

– Vi tror på ett delat ledarskap, vi jobbar tillsammans. Vi hittar lösningar som blir bäst för hela VSK som förening och fattar gemensamma beslut. Hela styrelsens idé är att jobba väldigt tajt med de anställda. Robin har inför sommarens transferfönster haft ett uppdrag från styrelsen att komma med ett förslag på åtgärder som skulle behövas och då också ange vilka ekonomiska ramar som han önskade sig. Därefter sa vi ja till de ramarna och sen har Robin jobbat på.

Sjödin berättar att i föreningen pågår ett febrilt utvecklingsarbete.

– Det vi nu gör tillsammans med medlemmar, företagspartners och anställda är att titta på hur VSK:s långsiktiga strategi ska se ut. Detta arbete är inte klart än, men vi kan redan nu se att vi behöver vidta åtgärder för att säkra ekonomin. Vi behöver vända på varje sten.

Det står klart att den nya styrelsen vill leda föreningen på ett mer demokratiskt sätt, där fler ska vara involverade och delaktiga. En stor enkätundersökning har gjorts och workshops har hållits. Allt ska mynna ut ett strategidokument vars innehåll ska genomsyra verksamheten.

Jag ringer vidare till vice ordförande och ekonomiansvarige i styrelsen Jörgen Hedström. Han menar att den långsiktiga strategin i detta initiala skede handlar om att skapa förtroende genom att uppvisa ekonomisk kontroll.

Hedström medger att det kan uppstå en intressekonflikt mellan två olika viljor. Viljan att ha en ekonomi i balans å ena sidan och viljan att ställa en så stark spelartrupp på ben som möjligt å den andra.

– Vi har olika roller i både vår förening och styrelse, säger Jörgen. Respektive roll driver sin funktion efter bästa förmåga att skapa resultat. Dialog och arbete tillsammans skapar den bästa lösningen utifrån tillsatt uppdrag. Ordförande och klubbchef styr oss rätt i beslut och skapar samsyn för ett kraftfullt genomförande. Det är inte bara pengar som gör en klubb framgångsrik. Det finns andra delar som exempelvis trivsel och värdegrund som har betydelse. Det är inte de största beloppen i transfers som avgör om en klubb lyckas eller inte.

Hedström passar på mina frågor om hur han ser på hur tidigare styrelser har beslutat att använda de cirka 31,5 miljoner kronor som VSK hade i eget kapital 2017/2018 tack vare Victor Nilsson Lindelöfs transferframgångar genom åren. Han säger sig inte vara tillräckligt insatt och vill undvika besvärliga följdfrågor.

Klubben har satsat hårt på att ta sig upp till superettan och har investerat i både en vassare spelartrupp och i en utvidgad personalstyrka vid sidan om planen. Ett par år senare återstår 12 miljoner av det egna kapitalet, men det är ekonomiskt osunt att använda dessa till den dagliga driften. I tuffa coronatider måste styrelsen göra allt för att stoppa klubbens ekonomiska blödning.

– Om vi inte vidtar åtgärder och allting bara rullar på är det någonting som är fel, det gör ibland lite ont att utveckla. Och det behöver alltid göras saker för att utveckla en förening. Vi behöver utmana oss, utveckla och efterfråga prestation, stötta och ställa krav helt enkelt. Det gäller för alla oavsett roll i klubben. Som jag brukar säga, 80/20-regeln, 80 procent utföra och 20 procent utveckla. Det går inte att göra likadant idag som igår för då springer våra konkurrenter om oss, så ständiga förbättringar är en krav för oss i vårt uppdrag.

Hedström betonar att åtgärder inte behöver betyda besparingar eller nedskärningar.

Det råder dock inget tvivel om att den nya styrelsens intåg kommer att innebära förändringar i klubben under en överskådlig framtid.

I besvärliga och skakiga coronatider är det inte den bästa tajmingen att byta ut personer på nyckelposter mitt under brinnande säsong.

Men efter årets säsongs slut kommer avgörande saker att hända.

Mot bakgrund av de senaste årens minusresultat, så är förtroendet för klubbchefen Andreas Dayan förbrukat och han kommer med största sannolikhet att bytas ut.

Det är slutsatsen jag drar i det vi skulle kunna kalla styrelsens egna silly season.