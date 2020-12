Brädspel i digital utgåva – fem tips för spelkvällar på distans

Anmäl text- och faktafel

En stor del av nöjet med att spela brädspel är att faktiskt samlas kring något fysiskt och taktilt. En gemensam klurighet, som en lägereld av papper och plast. Brädspelet kräver din närvaro. Men, precis som med mycket annat, har denna ursprungligen helt analoga sysselsättning börjat digitaliseras. Ibland hjälper apparna till vid spelbordet. Ibland gör de så man inte ens behöver vara i samma rum.

Digitalisering har kommit i lite olika form. Under de senaste åren har till exempel flera brädspel fått digitala "player aids", alltså digitala hjälpredor som håller reda på poäng eller olika trassliga händelseförlopp.

Det blir också vanligare med spel som har en helt digitala komponenter. Ett nämnvärt exempel är det kritikerrosade detektivspelet Chronicles of Crime som innehåller kort med QR-koder och där du måste leta ledtrådar med hjälp av den tillhörande appen för att klara spelet som står uppdukat på bordet framför dig. Som ett escape room både digitalt och brädspelsform på en gång.

Sen har vi de helt digitaliserade spelen. För när något spel blir tillräckligt framgångsrikt i sin fysiska form omvandlas det ofta även till en digital utgåva. De olika spelen har begåvats med lite olika funktioner och är förstås olika överskådliga i sin digitala form, men under en rådande pandemi så är de ett utmärkt alternativ. Så här följer tips på några bra brädspel som också går att hitta digitalt:

Fem brädspel som finns både analogt och digitalt:

Splendor: Genom att samla ädelstenar, representerade av spelmarker, och växla in dessa mot rätt kort i rätt ordning ökar dina poäng och dina tillgångar. Det i sin tur gör att du kan köpa ännu bättre kort. Spelet pågår tills någon får 15 poäng, så det är också ett race. Ett enkelt spel som bjuder på trevliga klurigheter. Den digitala utgåvan stödjer spel mot dina vänner online. Den fysiska utgåvan är en bra produktion med ordentliga spelmarker som är trevliga att hålla i handen.

Star Realms: Ett hyllat kortspel med storslaget rymdtema i fickformat som nog nått ännu fler i sin digitala än sin fysiska form. Under din tur ska du spela din nydragna hand för att på bästa sätt dela ut skada till din motståndare. Samtidigt ska du skaffa nya, lämpliga kort till din lek som kan dras senare under spelet. Går att spela online mot vänner, men bara i sin tvåmannaversion. Pappersutgåvan är smidig och bra för resan. Skaffar du två exemplar kan ni spela upp till fyra personer.

Ticket to Ride: Detta enkla och mycket populära brädspel, som sålt i flera miljoner exemplar i sin fysiska form, finns såklart i digital utgåva. Genom att samla kort som låter dig ställa ut tågvagnar på olika sträckningar på kartan och tillika spelplanen ska du försöka resa mest och längst samtidigt som du bockar av särskilda destinationer som ger just dig extra poäng. Går att spela online mot vänner. I sin fysiska form är Ticket to Ride ett bra brädspel för nybörjare.

Lords of Waterdeep: En enkel och strömlinjeformad spel som är ett bra spel för den som senare vill gå vidare till lite tyngre titlar. Placera ut dina hantlangare, vilka representeras av pjäser, på spelplanen för att samla äventyrare som sedan kan skickas på uppdrag. Eller snarare: samla träkuber som kan växlas mot poängkort. Det luriga är att göra saker i rätt ordning. Den digitala utgåvan av spelet är gjord med omsorg och stödjer spel mot dina vänner online. Även den fysiska utgåvan är trevlig och välproducerad och passar bra för den som vill upptäcka vad ett modernt brädspel kan vara.

Small World: Enkelt i sin konstruktion, men bjuder ändå på stor komplexitet som testar spelarnas förmåga. Genom att fördela dina styrkor, representerade av brickor, gäller det att vinna så många och värdefulla landområden som möjligt. Här finns ingen slump, flest brickor vinner, och den som smartast fördelar sina trupper vinner. Den digitala utgåvan är lättanvänd och stödjer spel mot dina vänner online. Den fysiska utgåvan är vid det här laget en moderna klassiker och en bra start för dig som vill testa ett modernt brädspel.