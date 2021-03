Brandberg (L): "Medarbetarna har blivit mer nöjda under mitt ledarskap" – Svar på ledare 10/3 om kommunalrådets ledarskap

Matilda Molanders ledare om mig den 10/3 är i allt väsentligt bra, relevant och korrekt (även om rubriksättningen inte helt tycks överensstämma med budskapet i Molanders text). Jag vill göra ett påpekande dock, i anslutning till Molanders oro över att medarbetare ska sluta i den förvaltning som jag ansvarar för: Under mitt ordförandeskap har medarbetaromsättningen på förvaltningen halverats, från en mycket hög nivå under tidigare ordförande till en normal nivå under mitt ledarskap. Medarbetarindex, som visar hur nöjda medarbetarna är, har stigit under min tid som ordförande.

Jesper Brandberg (L), Kommunalråd och ordförande i fastighetsnämnden

SVAR DIREKT: Det är glädjande att medarbetarna på fastighetsförvaltningen blivit mer nöjda och att personalomsättningen har minskat. De röster som kommit fram i VLT:s artiklar visar dock att det kan bli bättre. Kanske kan personalomsättningen till och med komma ner på en låg nivå?