Brandberg (L): Under mitt ledarskap har ekonomin varit god – Svar på ledare 23/11 om fakturahanteringen

Matilda Molander menar i en ledare 23/11 att ”Brandberg behöver få koll på förvaltningens pengar”. Jag håller med om mycket i Molanders text men vill ändå kommentera några saker. Molander har rätt i att hanteringen av H2M-avtalet varit slarvig. Detta avtal upphandlades 2015. Jag och mitt parti röstade emot det, men när jag gick från opposition till majoritet efter valet 2018 ”ärvde” jag avtalet, och jag har nu varit med och avvecklat det.

Under de två år jag lett fastighetsnämnden har nämnden haft en mycket god ekonomi. Vårt resultat åren 2019-2020 är mer än 300 miljoner bättre än budget. Fastighetsnämndens goda ekonomi under dessa år har varit en förutsättning för att kommunen kunnat klara budgetunderskott i andra nämnder och förvaltningar med betydligt sämre ekonomisk kontroll. Man kan naturligtvis invända att om H2M-avtalet skötts bättre så hade överskotten varit än större. Men då ska man komma ihåg att den oberoende granskningen visat att den största delen av överfaktureringen skedde 2016-2018, alltså innan jag blev ansvarig. Jag menar därför att Molander delvis målar en missvisande bild när hon får det att framstå som om nämnden under mitt ledarskap har en ekonomi i stor oordning.

Avslutningsvis vill jag nämna att den oberoende granskningen kommit fram till att den överfakturering som skett från H2M troligen ligger i spannet 10-16 miljoner under en fyraårsperiod. 10-16 miljoner är en bit ifrån de ”65 miljoner för mycket”, som Molander tidigare påstått att felet uppgick till. Molander och kollegorna på VLT har gjort en bra och berömvärd granskning, och har många bra poänger. Men det hade varit snyggt, tycker jag, om Molander i sin uppföljande ledare 23/11 hade korrigerat sin tidigare felaktiga faktauppgift om de 65 miljonerna.

Jesper Brandberg (L)

Ordförande fastighetsnämnden Västerås

SVAR DIREKT: Brandberg har rätt i att det inte var han som tecknade det bristfälliga avtalet med H2M. Däremot har han varit ordförande under tiden som förvaltningen har betalat 26 000 fakturor från H2M, varav en stor del har konstaterats vara felaktiga. Jag har all respekt för att det tar tid att sätta sig in i en ny roll som nämndsordförande och få koll på förvaltningens arbete, men Brandberg är trots det ansvarig för nämnden från den dag han blir vald. Enligt den jurist på Konkurrensverket som yttrat sig om Västerås stads avtal med H2M så måste ett avtal med en rörlig ange en uppskattning av hur hög den rörliga delen ska vara. Eftersom någon sådan uppskattning inte fanns var samtliga 65 miljoner “för mycket”. VLT ändrar inte på korrekta faktauppgifter för att politiker vill det.

Anmäl text- och faktafel