Brandberg: Osanna uppgifter i ledartext

Som jag tidigare sagt till VLT kommer jag att ta mitt fulla ansvar. Det är därför jag i onsdags var med och tillsatte en oberoende extern granskning av de nu ifrågasatta fakturorna och avtalet.

Tyvärr förekommer en del osanna uppgifter i Molanders text, och detta ligger också inom mitt ansvar att påpeka. Molander påstår att ”VLT avslöjat att förvaltningen betalat 65 miljoner för mycket för teknisk drift av fastigheter”. Detta är inte sant. Det avtal som finns mellan kommunen och entreprenören visar tydligt att det är driften av de egenägda fastigheterna som omfattas av fastpriset. Däremot ska driftåtgärder på inhyrda lokaler, bostadsrätter mm ske till löpande räkning. Likaså ska alla ändringsbeställningar från verksamheterna ske utanför fastpriset, liksom alla åtgärder kring åverkan och skadegörelse. Med denna avtalskonstruktion är det uppenbart att den rörliga ersättningen inte kan bli 0. Alltså blir det absurt att hävda att entreprenören fakturerat 65 miljoner ”för mycket”. Det som saken handlar om är huruvida någon del av de 65 miljonerna borde ha ingått i fastpriset eller inte.

Molander skriver också i sin artikel att kommunen betalat 1,8 miljoner till Afry/ÅF för ”konsulttjänster den inte beställt”. Detta är också osant. Sanningen var att det blev en tvist om korrekta timtaxor i avtalet med Afry/ÅF. Tvisten slutade med att kommunen fick tillbaka 0,7 miljoner av de 1,8 miljoner som tvisten gällde. (Molander påstår felaktigt i sin ledare att kommunen inte ”kunde få tillbaka” pengarna alls och att kommunen därmed ”slarvat bort” 1,8 miljoner kronor).

Slutligen några mindre korrigeringar: Molander påstår att en tjänsteman på kommunen ”godkänt” felaktiga fakturor från entreprenören och sedan fått en hög tjänst hos entreprenören. Sanningen är att personen i fråga aldrig slutgodkänt en enda faktura i kommunens system. Personen har inte ens haft någon attesträtt, utan har i sin roll enbart jobbat med förhandsgranskning och kontering. Personen hade dessutom ett annat jobb mellan anställningen hos kommunen och entreprenören (dock under kort tid). Vad gäller den allmänna uppmaningen till mig att få ordning på nämndens ekonomi så vill jag bara förtydliga att den nämnd jag ansvarar för har gjort lysande ekonomiska resultat under mitt ledarskap. Flera hundra miljoner bättre än budget har vi gått under de senaste åren, vilket varit avgörande för att rädda upp hela stadens ekonomi. Detta hindrar givetvis inte att vi måste ha nolltolerans mot fusk och slarv.

Jesper Brandberg (L), ordförande i fastighetsnämnden

SVAR DIREKT

Matilda Molanders ledare bygger på VLT:s granskning.

Det är utmärkt att Jesper Brandberg ser allvaret och tar ansvar för de uppgifter som kommit fram.

Det är också bra att det nu sker en oberoende granskning efter det VLT avslöjat.

Daniel Nordström, chefredaktör och ansvarig utgivare, VLT